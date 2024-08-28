المستوطنون بحماية قوات الاحتلال يعتدون على الشاب ليث عوينة من بيت لحم بالعوجا

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN - تعرض الشاب ليث عوينة لهجوم من قبل المستوطنين بحماية جنود الاحتلال، في منطقة نبع العوجا شمالي الضفة الغربية المحتلة، حيث قامت قوة خاصة من جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي بمشاركة مجموعة من المستوطنين بخطف الشاب عوينة والاعتداء عليه بوحشية وعرضوه للضرب المبرح، من ثم القوه قرب حاجزالحمرا عسكري.

وقال نادر عوينة شقيق المصاب، وهو من بلدة بتير غرب مدينة بيت لحم

لمراسلة (PNN)، إن شقيقه ليث

البالغ من العمر 34 عاماً تعرض للضرب المبرح من قبل جنود

إسرائيليين ملثمين بمنطقة العوجا شمال مدينة أريحا.



وأضاف عوينة : "ليث تعرض للتقيد والضرب المبرح بالسلاح والعصا بسبب وجود خبر سياسي على هاتفه واصيب بركلات عنيفة، تركت آثارها من جروح ورضوض ونزيف وانتفاخات في مختلف أنحاء جسده، بما في ذلك رأسه وقدميه، وهو الان يتحدث بصعوبة".

وأشار عوينة انه بعد ساعات طويلة من انقطاع أخبار اخيه، قامت القوات المشتركة بالاتصال عليه في تمام الساعة 7:30 صباحاً، وتبين ان اخي متواجد في مستشفى طوباس التركي ،فيما بعد تم نقل اخي إلى مستشفى بيت جالا الحكومي (الحسين)، ثم نقل الى مستشفى الجمعية العربية

في بيت لحم حيث يتواجد الان .

وأكد نادر، أن أخاه أصبح أفضل بكثير مما كان عليه سابقاً وهو في تحسن أن شاء الله.

لقد قامت جنود الاحتلال بإخلاء سبيل من كان معه من أصدقائه في تمام الساعة 2:00 بعد منتصف الليل، وقاموا بأخذ ليث عوينة الى جهة مجهولة، وهو مكبل اليدين ومعصوم العينين.



يقول رئيس قسم الطوارئ مصطفى جوابرة بمستشفى الجمعية العربية، بأنهم استقبلوا ليث عوينة الساعة ٨ مساء بعد تعرضه للاعتداء من قبل قوات خاصة وجنود الاحتلال.



وأضاف بأن ليث تعرض لإصابات متعددة، وهذا ما تبين في الفحص السريري من كدمات متعددة في مختلف أنحاء الجسم، مثل الظهر، و الرأس، و الوجه، و الأطراف السفلية، و العلوية، والتصوير الطبقي أظهر كسور في الأضلاع والفقرات السفلية (القطنية)، و إنتفاخ شديد في العين مع وجود جروح متعددة في الرأس.

أشار الطبيب جوابرة بأن ليث تم ادخاله للمعالجة ومراقبة حالته من قبل أخصائيي جراحة الأعصاب والعيون و العظام.

مضيفاً بأن ليث يتماثل لشفاء وحالته مستقرة رغم شعوره بالإنهيار العصبي إلا أنه ومن خلال القياسات الحيوية التي أجريت له تبين بأن وضعه مستقر.

