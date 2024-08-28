أحزاب معارضة مصرية تطالب بإعادة النظر في اتفاقية“كامب ديفيد” بسبب محور“فيلادلفيا”

MENAFN - Palestine News ) القاهرة / PNN - دعت أحزاب معارضة مصرية إلى إعادة النظر في اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 مع الاحتلال الإسرائيلي والمعروفة إعلاميا بـ”كامب ديفيد”، مع إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي رفضه الانسحاب من المحور الحدودي في قطاع غزة.

وعبر مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن رفض حزبه لما وصفه بـ”التصريحات الوقحة” التي أدلى بها مجرم الحرب بنيامين رئيس وزراء الكيان الصهيوني حول رفضه الانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا) تحت أي ضغط وأي شرط.

وتابع الزاهد أن هذا الموقف الصهيوني كاشف عن نوايا قوات الاحتلال الاستمرار في مخطط الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني واستمرار حصاره وخنقه وطرده من أرضه.

واكد أن هذا الموقف يعد تهديدًا للأمن القومي المصري وخرقا صريحا لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1977 وملاحقها واتفاقية المعابر 2005 وهي تعني أيضًا دفن اتفاقية أوسلو وتوابعها عام 1993 ورفض أي حضور فلسطيني على المعابر، ويعد دليلا آخر على أن الحكومة الصهيونية لا تحترم أي اتفاق أو معاهدة و لا يمكن الوثوق بأي اتفاق معها ما لم تسانده القوة.

وجدد الزاهد التأكيد على ضرورة إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد وكل مسارات التطبيع ووجود البعثات الدبلوماسية الصهيونية في القاهرة والعواصم العربية بينما يمارس الاحتلال سياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في حق الشعب الفلسطيني.

إلى ذلك ندد حزب تيار الأمل تحت التأسيس بالأكاذيب والذرائع الصهيونية في محاولة لاحتلال محور فيلاديلفيا، والتحجج بأن دولة الاحتلال لن تقبل اتفاق هدنة من دون“السيطرة” عليه“لمنع إعادة تسليح” المقاومة الفلسطينية.

واكد الحزب في بيان على ضرورة اتخاذ رد فعل رسمي مصري جاد إزاء التجاوزات الإسرائيلية بحق محور صلاح الدين ومعبر رفح الذي يقع تحت سيادة الدولة المصرية و فلسطين.

وطالب طلعت خليل منسق الحركة المدنية الديموقراطية التي تضم 11 حزبا معارضا وعددا من الشخصيات العامة،

بإعادة النظر في معاهدة السلام بعد اختراقها من جانب الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا الحكومة المصرية باستخدام كافة أوراق الضغط لوقف تجبر العدوان الإسرائيلي على غزة.

وثمن خليل موقف الحكومة المصرية في تشددها في المفاوضات الدائرة بشأن الهدنة في غزة وإصرارها على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من محور صلاح الدين“فيلادلفيا”.

وذكر طلعت خليل أن الحركة المدنية وهي تثمن موقف الحكومة المصرية، فإنها تطالبها باستخدام كافة أوراق الضغط التي لديها لوقف تجبر العدوان الإسرائيلي على غزة.

وكانت السلطات المصرية قامت بإعادة ترميم الجدار الحدودي مع غزة بعد انهيار جزء منه بسبب أعمال إسرائيلية في محور فيلادلفيا.

وأظهرت صورة متداولة في الإعلام العبري انهيار جزء من السياج الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، نتيجة الأعمال العسكرية الإسرائيلية داخل محور فيلادلفيا. وعلى إثر ذلك، قامت السلطات المصرية بإعادة تشييد الجزء المتضرر من الجدار الحدودي.

وكانت مصر جددت الاثنين رفضها أي تواجد لقوات إسرائيلية على حدودها مع قطاع غزة، بحسب ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية المقربة من السلطات عن مصدر مصري رفيع المستوى.

ويعد المحور الذي يبلغ طوله نحو 14 كيلومترا ويقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر، نقطة خلاف رئيسية في مفاوضات وقف إطلاق النار، إذ نشرت إسرائيل قواتها في المحور منذ أشهر وترفض التراجع عن هذه الخطوة.