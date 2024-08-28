الصليب الأحمر: المستشفيات تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي

MENAFN - Palestine News ) البيرة / PNN - أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن المستشفيات يجب أن تكون ملاذاً آمناً للحفاظ على حياة الإنسان، خاصة وأن الحاجة لتلقي العلاج تشتد في "مناطق القتال".

وقال الناطق باسم اللجنة محمد حمايل، اليوم الأربعاء، لا ينبغي أن تكون حياة أي مريض أو طبيب أو مسعف أو سائق سيارة إسعاف تحت تهديد الخطر.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد بدأت فجر اليوم، عدوانا واسعا على جنين وطوباس وطولكرم، أسفر حتى اللحظة عن استشهاد تسعة مواطنين، وإصابة 11 آخرين، وتدمير كبير في البنى التحتية.

وشاركت في العدوان المتواصل على شمال الضفة الغربية، طائرات مروحية ومسيرات، وعدد كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا على مدن جنين وطوباس وطولكرم، كما أعاقت عمل فرق الإسعاف بشكل متعمد، ومنعتها من الوصول إلى المصابين في الأماكن التي استهدفتها، وقطعت الطرق المؤدية إلى مستشفى ابن سينا بالسواتر الترابية، وحاصرت مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، ومقري جمعيتي الهلال الأحمر وأصدقاء المريض.

وأضاف الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر: يجب ألا تكون حياة الطواقم الطبية مهددة أثناء محاولتهم إنقاذ الآخرين، وشدد على أن المستشفيات تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، الذي يتوجب على كافة الأطراف احترام التزاماتها بموجبه.

وأشار إلى أن طلب إخلاء المستشفيات أمر معقد وصعب، على المرضى تحديداً، ممن هم بحاجة للخضوع للعلاج، عدا عن من لا يتمكنون من الحركة، وهذا أمر يجب أخذه بعين الاعتبار في أية أعمال عسكرية.

وبين حمايل أنه يترتب على الجهات المسؤولة تسهيل الوصول إلى المراكز الطبية والصحية مهما كانت الأوضاع.

ونوه إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل في كافة الأوقات ومع مختلف الأطراف في تسهيل وصول أي شخص ذوي الاحتياجات الطبية والصحية إلى مراكز العناية.

وكانت وزارة الصحة، قد حذرت في بيان صحفي اليوم، من تداعيات حصار الاحتلال لمستشفيات جنين وطولكرم وتهديداته باقتحامها.

وأضافت أن عشرات المرضى يعالَجون في هذه الأثناء داخل مستشفيات جنين الحكومية والأهلية والخاصة، وأن أي اقتحام لها هو تهديد مباشر لحياتهم وحياة الطواقم الطبية.

وطالبت، المجتمع الدولي والصليب الأحمر بالتدخل لحماية المؤسسات الطبية، في الوقت الذي تعيق فيه قوات الاحتلال وصول سيارات الإسعاف إليها، ما يُعرّض حياة المرضى والمصابين للخطر، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.