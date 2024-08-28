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الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط ويغلق الحاجز المؤدي إليه

8/28/2024 8:15:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، ظهر اليوم الأربعاء، مخيم شعفاط، شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن شرطة الاحتلال اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة، وأغلقت الحاجز المؤدي إليه، حيث داهمت عدة محلات تجارية، وفرضت غرامات مالية باهظة بحق أصحابها، كما اعتدت على عدد من المواطنين.

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