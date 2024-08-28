الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط ويغلق الحاجز المؤدي إليه

الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط ويغلق الحاجز المؤدي إليه
التاريخ
8/28/2024 8:15:06 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، ظهر اليوم الأربعاء، مخيم شعفاط، شمال مدينة القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان، بأن شرطة الاحتلال اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة، وأغلقت الحاجز المؤدي إليه، حيث داهمت عدة محلات تجارية، وفرضت غرامات مالية باهظة بحق أصحابها، كما اعتدت على عدد من المواطنين.
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