الاتحاد الأوروبي: انتهاك وضع الأقصى يهدد الاستقرار الإقليمي

MENAFN - Palestine News ) بروكسل 28-8-2024 وفا- قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن الأعمال التي تنتهك وضع المسجد الأقصى في القدس الشرقية، تشكل "تهديدًا للاستقرار الإقليمي".

جاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، ردًا على دعوة الخارجية الأردني أيمن الصفدي مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي إلى وقف "أعمال إسرائيل غير القانونية التي تنتهك الوضع القانوني للأماكن التاريخية والمقدسة في القدس".

وأشار بوريل إلى أنه يشاطر الصفدي مخاوفه بشأن وضع الأماكن المقدسة، وتطرق إلى الأعمال التي تفتح الطريق أمام حدوث الانتهاكات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي قاد الاقتحامات للمسجد الأقصى وأدلى بتصريحات بشأن بناء كنيس في المسجد.

وأكد بوريل أن تلك المخاوف "مشروعة بشكل كامل"، مشددًا على ضرورة أن يبحث المجتمع الدولي هذا الموضوع.

والاثنين، ادّعى بن غفير في تصريحات صحفية أن "سياسة (الحكومة) تسمح بالصلاة في المسجد الأقصى، هناك قانون متساوٍ بين اليهود والمسلمين، كنت سأبني كنيسًا هناك".

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها بن غفير، عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، بعد أن دعا مرات عديدة في الأشهر الماضية إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد.

وتزامنت تصريحات بن غفير الجديدة مع إقدام مزيد من المستعمرين على أداء طقوس تلمودية خلال اقتحاماتهم الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال.