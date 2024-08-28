الاحتلال يعتقل شابين من كفر دان غرب جنين
التاريخ
8/28/2024 8:15:06 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين من قرية كفر دان غرب جنين.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال داهم القرية، واعتقل الشابين أسامة عابد، ومصطفى صلاح، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.
كما اندلعت مواجهات عقب اقتحام القرية، أطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز السام.
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