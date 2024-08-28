الاحتلال يعتقل شابين من كفر دان غرب جنين

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين من قرية كفر دان غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال داهم القرية، واعتقل الشابين أسامة عابد، ومصطفى صلاح، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.

كما اندلعت مواجهات عقب اقتحام القرية، أطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز السام.