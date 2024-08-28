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إصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين

8/28/2024 8:15:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - أصيب، اليوم الأربعاء، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل بلدة اليامون، غرب جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب، إن طواقمها نقلت إصابة بالرصاص الحي من بلدة اليامون إلى مستشفى جنين الحكومي.

وأشار شهود عيان إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت قرية كفر دان القريبة مع بلدة اليامون.

يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد بدأت فجر اليوم، عدوانا واسعا على جنين وطوباس وطولكرم، أسفر حتى اللحظة عن استشهاد تسعة مواطنين، وإصابة 11 آخرين، وتدمير كبير في البنى التحتية.

وشاركت في العدوان المتواصل على شمال الضفة الغربية، طائرات مروحية ومسيرات، وعدد كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا على مدن جنين وطوباس وطولكرم، كما أعاقت عمل فرق الإسعاف بشكل متعمد، ومنعتها من الوصول إلى المصابين في الأماكن التي استهدفتها، وقطعت الطرق المؤدية إلى مستشفى ابن سينا بالسواتر الترابية، وحاصرت مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، ومقري جمعيتي الهلال الأحمر وأصدقاء المريض.

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