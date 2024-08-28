إصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN - أصيب، اليوم الأربعاء، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل بلدة اليامون، غرب جنين.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب، إن طواقمها نقلت إصابة بالرصاص الحي من بلدة اليامون إلى مستشفى جنين الحكومي.
وأشار شهود عيان إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت قرية كفر دان القريبة مع بلدة اليامون.
يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد بدأت فجر اليوم، عدوانا واسعا على جنين وطوباس وطولكرم، أسفر حتى اللحظة عن استشهاد تسعة مواطنين، وإصابة 11 آخرين، وتدمير كبير في البنى التحتية.
وشاركت في العدوان المتواصل على شمال الضفة الغربية، طائرات مروحية ومسيرات، وعدد كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات.
وفرضت قوات الاحتلال حصارا على مدن جنين وطوباس وطولكرم، كما أعاقت عمل فرق الإسعاف بشكل متعمد، ومنعتها من الوصول إلى المصابين في الأماكن التي استهدفتها، وقطعت الطرق المؤدية إلى مستشفى ابن سينا بالسواتر الترابية، وحاصرت مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، ومقري جمعيتي الهلال الأحمر وأصدقاء المريض.
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