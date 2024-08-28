8 شهداء في قصف للاحتلال على مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - استشهد اليوم الأربعاء، ثمانية مواطنين، في لقوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق دير البلح، وسط قطاع غزة.

وقال مراسل الوكالة الرسمية إن قوات الاحتلال استهدفت محيط مدرسة "المنفلوطي" التي تؤوي نازحين شرق دير البلح، ما أدى إلى استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين بجروح.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40534 مواطنا، وإصابة 93778 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.