8 شهداء في قصف للاحتلال على مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN - استشهد اليوم الأربعاء، ثمانية مواطنين، في قصف
لقوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق دير البلح، وسط قطاع غزة.
وقال مراسل الوكالة الرسمية إن قوات الاحتلال استهدفت محيط مدرسة "المنفلوطي" التي تؤوي نازحين شرق دير البلح، ما أدى إلى استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين بجروح.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40534 مواطنا، وإصابة 93778 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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