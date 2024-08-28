منظمة حقوقية تحذر من كارثة إنسانية بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 28 أب (بترا ) - حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من تجاهل دولة الاحتلال الإسرائيلي لجميع المطالب والدعوات الرامية إلى التدخل العاجل لإنقاذ المدنيين في قطاع غزة، الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة.

ويأتي هذا التحذير عقب الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال من النوع الثاني، الذي نجحت المنظومة الصحية الفلسطينية في القضاء عليه منذ 25 عامًا.

وأكد المركز في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن الوقت ينفد دون اتخاذ أي إجراء يوقف انتشار الأمراض المعدية والوبائية، ما يشير إلى نية الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جريمة إبادة جماعية.

ودعا المركز إلى الضغط على دولة الاحتلال للامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن، ووقف إطلاق النار لأغراض إنسانية.

وطالب بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الأدوية واللقاحات الضرورية، مثل لقاح فيروس شلل الأطفال الفتاك (nOPV2)، بالإضافة إلى توفير أجهزة التبريد اللازمة لتخزين هذه اللقاحات، مما يضمن تنظيم حملة عاجلة لتطعيم أكثر من 640,500 طفل دون سن العاشرة.

وأضاف المركز أن الاحتلال الإسرائيلي يدمر القطاعات الحيوية، ما يخلق بيئة خصبة لتفشي الأمراض ويؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية. حيث تضرر ثلثا المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في غزة، مما أثر سلبًا على جهود تحصين الأطفال.

واعتبر المركز أن الهجمات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا صارخًا لالتزاماتها القانونية بموجب قواعد لاهاي عام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة 1949، وخاصة المواد 55 و56 التي تلزم دولة الاحتلال بضمان حرية مرور الأدوية والمساعدات الطبية.

وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية يمكن أن تُعتبر جرائم حرب، حيث يواجه السكان خطرًا متزايدًا في جميع جوانب حياتهم نتيجة الدمار الذي لحق بالبنية التحتية الصحية.

وطالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على وقف جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان غزة والامتثال لقرارات المحكمة، بالإضافة إلى تهيئة الظروف المناسبة للفرق الطبية للقيام بدورها في مكافحة الأمراض.

--(بترا )

ع ط

28/08/2024 14:48:45