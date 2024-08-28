الاحتلال يعتقل فتى من سلوان ويفرض غرامات باهظة بحق تجار في شعفاط

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فتى بعد مداهمة منزل ذويه في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل الفتى نشأت دوابشة الذي أُفرج عنه في التبادل الأخيرة، بعد مداهمة منزل ذويه في حي عين اللوزة ببلدة سلوان.

وفي سياق آخر، اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال مخيم شعفاط وأغلقت الحاجز المؤدي إليه، حيث داهمت عدة محلات تجارية، وفرضت غرامات مالية باهظة بحق أصحابها، كما اعتدى الاحتلال على المواطنين في المخيم.