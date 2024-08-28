الاحتلال يعتقل فتى من سلوان ويفرض غرامات باهظة بحق تجار في شعفاط

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فتى بعد مداهمة منزل ذويه في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل الفتى نشأت دوابشة الذي أُفرج عنه في صفقة التبادل الأخيرة، بعد مداهمة منزل ذويه في حي عين اللوزة ببلدة سلوان.
وفي سياق آخر، اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال مخيم شعفاط وأغلقت الحاجز المؤدي إليه، حيث داهمت عدة محلات تجارية، وفرضت غرامات مالية باهظة بحق أصحابها، كما اعتدى الاحتلال على المواطنين في المخيم.
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