أجهزة تلفزيون QD-Mini LED من TCL تُذهل الحضور مع اختتام بطولة الألعاب الإلكترونية

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلنت شركة TCL للإلكترونيات، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، بفخر أن بطولة الألعاب الإلكترونية غير المتصلة بالانترنت الأخيرة التي أُقيمت على مدار يومين باستخدام تشكيلة تلفزيونات الألعاب C855 إلى جانب تلفزيون QD-Mini LED الأكبر على مستوى العالم من TCL قد شهدت نجاحاً ملحوظاً. واستقطب الحدث، الذي أُقيم في غرناطة مول بالرياض، أكثر من 4000 شخص، وتضمن منافسات نهائية حافلة بالإثارة في ألعاب“إف سي 24′′ FC24 و”كول أوف ديوتي” Call of Duty، خلقت أجواءً حماسية للمعجبين واللاعبين على حدّ سواء.
وخلال البطولة، اختبر المشاركون بشكل شخصي جودة الصورة الاستثنائية وأداء الألعاب السلس لأجهزة تلفزيونات QD-Mini LED الممتازة، C855 و C755. وحصل العديد من الفائزين على جوائز كبرى، بما في ذلك وحدات تحكم“بي إس 5” وجوائز نقدية وصلت إلى 6000 ريال سعودي.
وتعقيباً على نجاح الحدث، قالت“صاني يانغ”، المدير العام لدى TCL في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا:“نحن سعداء بالاستجابة الهائلة التي شهدتها بطولة الألعاب الإلكترونية غير المتصلة بالانترنت. لقد شكل الحدث فرصة مذهلة للمعجبين لتجربة جودة الصورة الفائقة وأداء الألعاب الرائع لطرازنا C855. حيث يتمثل هدفنا في مواصلة تقديم منتجات استثنائية لعملائنا ترتقي بتجربة الترفيه المنزلي لديهم إلى آفاق جديدة بالكامل”.
وصُمم تلفزيون C855 من TCL للاعبين الجادين الذين يبحثون عن أداء عال مع شاشة بتقنية QD-Mini LED فائقة الحجم، مدعومة بمعالج صور AiPQ PRO ومنفذ HDMI2.1، لضمان جودة صورة ممتازة. حيث يتميز التلفاز بمعدل تحديث متغير VRR يصل إلى 144 هرتز، وزمن انتقال منخفض تلقائي وتقنية المزامنة التكيفية لتقليل معدل تقطّع المشاهد AMD FreeSync Premium Pro، ليوفر بذلك تجربة بصرية فائقة السلاسة وعالية الجودة مع تكنولوجيا صديقة للعين. بينما تعمل مزايا شريط الألعاب“جيم بار” (الهدف الافتراضي) وخصائص تعزيز الظل على تحسين طريقة اللعب من خلال إعدادات مخصصة للحصول على أعلى مستويات الأداء والدقة.
وبالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الارتقاء بتجربة الألعاب لديهم بسعر معقول، فإن طراز C755 يقدم جودة صورة ممتازة وأداء فائق. ويأتي كلا الطرازين بخيارات متعددة لتعزيز مستوى راحة العين، ونظام الصوت“أونكيو هاي فاي”، مما يضمن تجربة ألعاب غامرة ومليئة بالإثارة.
كما تخلل الحدث أيضاً استعراض تلفزيون X955 Max قياس 115 بوصة المذهل من TCL، الأكبر من نوعه على مستوى العالم، والذي أبهر الحضور ورسّخ مكانة TCL بصفتها العلامة التجارية رقم 1 عالمياً في إنتاج الشاشات فائقة الضخامة. ولم يُسلط هذا الحدث الناجح الضوء على القدرات الفائقة لأداء الألعاب لمنتجات TCL فحسب، بل أكد أيضاً على التزام الشركة بتقديم تجارب ترفيه منزلي لا مثيل لها.
وجدير بالذكر أن العرض الترويجي الحالي لأجهزة تلفزيونات QD-Mini LED من TCL يستمر لغاية 20 سبتمبر. وكجزء من“باقة المسرح المنزلي الممتازة”، سيحصل العملاء الذين يشترون تلفزيون C855 على مكبر صوت“ساوند بار” TS8132 مجاني. وإضافة لذلك، سيستفيد العملاء الذين يشترون تلفزيون C755 من ضمان ممتد لمدة عام، بمجموع 4 سنوات من التغطية.
الوسوم#QD-Mini LED #TCL #بطولة الألعاب الإلكترونية
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