أجهزة تلفزيون QD-Mini LED من TCL تُذهل الحضور مع اختتام بطولة الألعاب الإلكترونية

MENAFN - Asdaf News) أعلنت شركة TCL للإلكترونيات، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، بفخر أن بطولة الألعاب الإلكترونية غير المتصلة بالانترنت الأخيرة التي أُقيمت على مدار يومين باستخدام تشكيلة تلفزيونات الألعاب C855 إلى جانب تلفزيون QD-Mini LED الأكبر على مستوى العالم من TCL قد شهدت نجاحاً ملحوظاً. واستقطب الحدث، الذي أُقيم في غرناطة مول بالرياض، أكثر من 4000 شخص، وتضمن منافسات نهائية حافلة بالإثارة في ألعاب“إف سي 24′′ FC24 و”كول أوف ديوتي” Call of Duty، خلقت أجواءً حماسية للمعجبين واللاعبين على حدّ سواء.

وخلال البطولة، اختبر المشاركون بشكل شخصي جودة الصورة الاستثنائية وأداء الألعاب السلس لأجهزة تلفزيونات QD-Mini LED الممتازة، C855 و C755. وحصل العديد من الفائزين على جوائز كبرى، بما في ذلك وحدات تحكم“بي إس 5” وجوائز نقدية وصلت إلى 6000 ريال سعودي.

وتعقيباً على نجاح الحدث، قالت“صاني يانغ”، المدير العام لدى TCL في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا:“نحن سعداء بالاستجابة الهائلة التي شهدتها بطولة الألعاب الإلكترونية غير المتصلة بالانترنت. لقد شكل الحدث فرصة مذهلة للمعجبين لتجربة جودة الصورة الفائقة وأداء الألعاب الرائع لطرازنا C855. حيث يتمثل هدفنا في مواصلة تقديم منتجات استثنائية لعملائنا ترتقي بتجربة الترفيه المنزلي لديهم إلى آفاق جديدة بالكامل”.

وصُمم تلفزيون C855 من TCL للاعبين الجادين الذين يبحثون عن أداء عال مع شاشة بتقنية QD-Mini LED فائقة الحجم، مدعومة بمعالج صور AiPQ PRO ومنفذ HDMI2.1، لضمان جودة صورة ممتازة. حيث يتميز التلفاز بمعدل تحديث متغير VRR يصل إلى 144 هرتز، وزمن انتقال منخفض تلقائي وتقنية المزامنة التكيفية لتقليل معدل تقطّع المشاهد AMD FreeSync Premium Pro، ليوفر بذلك تجربة بصرية فائقة السلاسة وعالية الجودة مع تكنولوجيا صديقة للعين. بينما تعمل مزايا شريط الألعاب“جيم بار” (الهدف الافتراضي) وخصائص تعزيز الظل على تحسين طريقة اللعب من خلال إعدادات مخصصة للحصول على أعلى مستويات الأداء والدقة.

وبالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الارتقاء بتجربة الألعاب لديهم بسعر معقول، فإن طراز C755 يقدم جودة صورة ممتازة وأداء فائق. ويأتي كلا الطرازين بخيارات متعددة لتعزيز مستوى راحة العين، ونظام الصوت“أونكيو هاي فاي”، مما يضمن تجربة ألعاب غامرة ومليئة بالإثارة.

كما تخلل الحدث أيضاً استعراض تلفزيون X955 Max قياس 115 بوصة المذهل من TCL، الأكبر من نوعه على مستوى العالم، والذي أبهر الحضور ورسّخ مكانة TCL بصفتها العلامة التجارية رقم 1 عالمياً في إنتاج الشاشات فائقة الضخامة. ولم يُسلط هذا الحدث الناجح الضوء على القدرات الفائقة لأداء الألعاب لمنتجات TCL فحسب، بل أكد أيضاً على التزام الشركة بتقديم تجارب ترفيه منزلي لا مثيل لها.

وجدير بالذكر أن العرض الترويجي الحالي لأجهزة تلفزيونات QD-Mini LED من TCL يستمر لغاية 20 سبتمبر. وكجزء من“باقة المسرح المنزلي الممتازة”، سيحصل العملاء الذين يشترون تلفزيون C855 على مكبر صوت“ساوند بار” TS8132 مجاني. وإضافة لذلك، سيستفيد العملاء الذين يشترون تلفزيون C755 من ضمان ممتد لمدة عام، بمجموع 4 سنوات من التغطية.

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