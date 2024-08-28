أرامكو والجمعية الوطنية للحماية من الحرائق توقعان مذكرة تفاهم

MENAFN - Asdaf News) وقعت الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق مذكرة تفاهم مع أرامكو، إحدى الشركات المتكاملة الرائدة عالميًا في مجال الطاقة والبتروكيماويات، تهدف إلى التعاون بشكل وثيق لتطوير أنظمة الوقاية من الحرائق والكهرباء والارتقاء بمعايير وممارسات السلامة العامة مع التركيز على وتبادل المعلومات والخبرات لحماية العاملين بقطاع الطاقة والبتروكيماويات والمنشآت الخاصة بهذه الصناعة في المملكة.

وقد وقع مذكرة التفاهم كل من سامي عجمي، نائب الرئيس لقسم الوقاية من الحرائق في شركة أرامكو وجيم بولي، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الوطنية للحماية من الحرائق خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي لشركة أرامكو بالرياض.

وتؤكد الاتفاقية التزام الطرفين المشترك بالحد من المخاطر الناجمة عن الحرائق والكهرباء، وتسهيل عملية تبادل المعلومات والبيانات المطلوبة والسعي إلى إرساء أعلى معايير السلامة العامة في صناعة الطاقة والبتروكيماويات. وبموجبها، سيتعاون الطرفان من أجل تطوير البرامج التدريبية وإجراء أبحاث حول طرق مكافحة الحرائق، واعتماد أحدث تقنيات الوقاية من الحرائق، بالإضافة إلى تبادل المعلومات ومشاركة أفضل الممارسات والأبحاث للارتقاء بمعايير السلامة إلى المستويات العالمية. وسيحرص الطرفان على الاستفادة من إطار عمل الجمعية الخاصة بالأنظمة البيئية المؤثرة في مجال الحرائق وسلامة الحياة ، لتحليل البيانات الخاصة بالحرائق وتقييم تأثيرها الاقتصادي على المجتمع واعتماد استراتيجيات مكافحة الحرائق والوقاية منها في المستقبل.