أرامكو والجمعية الوطنية للحماية من الحرائق توقعان مذكرة تفاهم

(MENAFN
- Asdaf News)
وقعت الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق مذكرة تفاهم مع أرامكو، إحدى الشركات المتكاملة الرائدة عالميًا في مجال الطاقة والبتروكيماويات، تهدف إلى التعاون بشكل وثيق لتطوير أنظمة الوقاية من الحرائق والكهرباء والارتقاء بمعايير وممارسات السلامة العامة مع التركيز على التعليم
وتبادل المعلومات والخبرات لحماية العاملين بقطاع الطاقة والبتروكيماويات والمنشآت الخاصة بهذه الصناعة في المملكة.
وقد وقع مذكرة التفاهم كل من سامي عجمي، نائب الرئيس لقسم الوقاية من الحرائق في شركة أرامكو وجيم بولي، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الوطنية للحماية من الحرائق خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي لشركة أرامكو بالرياض.
وتؤكد الاتفاقية التزام الطرفين المشترك بالحد من المخاطر الناجمة عن الحرائق والكهرباء، وتسهيل عملية تبادل المعلومات والبيانات المطلوبة والسعي إلى إرساء أعلى معايير السلامة العامة في صناعة الطاقة والبتروكيماويات. وبموجبها، سيتعاون الطرفان من أجل تطوير البرامج التدريبية وإجراء أبحاث حول طرق مكافحة الحرائق، واعتماد أحدث تقنيات الوقاية من الحرائق، بالإضافة إلى تبادل المعلومات ومشاركة أفضل الممارسات والأبحاث للارتقاء بمعايير السلامة إلى المستويات العالمية. وسيحرص الطرفان على الاستفادة من إطار عمل الجمعية الخاصة بالأنظمة البيئية المؤثرة في مجال الحرائق وسلامة الحياة ، لتحليل البيانات الخاصة بالحرائق وتقييم تأثيرها الاقتصادي على المجتمع واعتماد استراتيجيات مكافحة الحرائق والوقاية منها في المستقبل.
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