5 أسباب تقف خلف الشعور بـ الدوخة عند الاستيقاظ

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN - آخر شيء قد تحتاجه في الصباح هو الشعور بعدم التوازن أو الدوخة عندما تلمس قدماك الأرض.

ويمكن أن يحدث هذا الشعور بالدوار أو عدم التوازن الذي تشعر به في الصباح لعدة أسباب، ولكن هذا الشعور بالارتباك في الصباح يجب ألا يستمر طويلاً.

ووفقا للأطباء فإن هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تعاني من الدوار الصباحي، بحسب تقرير لموقع msn الطبي.

الجفاف

السبب الأكثر شيوعًا للدوخة، خاصة في الصباح، هو الجفاف، كما يوضح دانييل بوير دكتوراه في الطب، من معهد فار.

وأضاف بوير "أن نقص السوائل الكافية في جسمك قد يؤدي إلى تثبيط الأداء السليم لعقلك ويؤدي إلى الدوار فور النهوض من السرير في الصباح".

توقف التنفس أثناء النوم

يوضح الدكتور بوير أن انقطاع التنفس أثناء النوم هو اضطراب في النوم يسبب عدم انتظام التنفس أثناء الليل، مما قد يؤدي إلى شعورك بالدوار في الصباح.

تشمل الأعراض الشائعة الأخرى لانقطاع التنفس أثناء النوم الشخير بصوت عالٍ والنعاس أثناء النهار والصداع الصباحي.

وينصح الطبيب أنه إذا كنت تعتقد أنك تعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم، فتحدث بالأمر مع طبيبك أو أخصائي النوم الذي يمكنه المساعدة في تقييم الأعراض والتوصية بأفضل خطة علاجية.

انخفاض نسبة السكر في الدم

يقول الدكتور بوير إن الدوخة الصباحية يمكن أن تكون ناجمة أيضًا عن انخفاض مستويات السكر في الدم.

في حين أن مستويات السكر في الدم هي الأكثر شيوعًا لدى مرضى السكري، إلا أن أي شخص يمكن أن يعاني من نقص السكر في الدم، خاصة إذا أمضى فترة طويلة دون تناول الطعام (أي قبل الإفطار). ومع ذلك، إذا كنت قلقًا، فالأمر يستحق المناقشة مع طبيبك.

انخفاض ضغط الدم

انخفاض ضغط الدم هو سبب شائع آخر للدوخة الصباحية.

وأوصى الدكتور بوير بالنهوض من السرير ببطء - والانتقال تدريجياً من الاستلقاء إلى الجلوس ثم الوقوف - لمنع الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم.

ومع ذلك، إذا حدث هذا بشكل متكرر، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة أكثر أهمية تتعلق بضغط الدم لديك - وهو أمر يجب طرحه مع طبيبك.

كشف الطبيب بوير أن بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب، والأدوية المضادة للالتهابات، وأدوية التخدير، وموانع الحمل، يمكن أن تسبب الدوخة كأثر جانبي.

ونصح أنه وفي أي وقت تبدأ فيه بتناول دواء جديد، تأكد من التحدث مع طبيبك أو الصيدلي حول ما يمكن توقعه - واستشر طبيبك إذا أصبحت الآثار الجانبية أكثر مما ينبغي.