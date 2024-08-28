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الاحتلال يهدم منشآت ويجرف أراضي في القدس

8/28/2024 6:12:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منشآت وجرفت أراضي في حي وادي الجوز وبلدة صورة باهر بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال هدمت بركسا يُستخدم لغسيل المركبات في حي وادي الجوز.

وأضافت المصادر ذاتها، أن آليات الاحتلال هدمت منشأة تجارية أيضا، وجرفت أرضا خاصة لعائلة سلمان الأطرش في بلدة صورة باهر.

يتبع..

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