الاحتلال يهدم منشآت ويجرف أراضي في القدس

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منشآت وجرفت أراضي في حي وادي الجوز وبلدة صورة باهر بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال هدمت بركسا يُستخدم لغسيل المركبات في حي وادي الجوز.
وأضافت المصادر ذاتها، أن آليات الاحتلال هدمت منشأة تجارية أيضا، وجرفت أرضا خاصة لعائلة سلمان الأطرش في بلدة صورة باهر.
يتبع..
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