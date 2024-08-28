الاحتلال يداهم نقطة طبية للهلال الأحمر في مخيم الفارعة ويحتجز العاملين فيها

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس / PNN - - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نقطة طبية في مخيم الفارعة جنوب طوباس، واحتجزت العاملين فيها، واعتدت على مدير مركز الإسعاف نضال عودة، وأطلقوا النار داخلها.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن الاحتلال داهم النقطة الطبية التي تُستخدم في علاج المصابين في المخيم، واحتجزت العاملين فيها، وقطعت التواصل معهم، كما اعتدت على مدير مركز الإسعاف نضال عودة بالضرب أثناء اقتحامها للنقطة الطبية، كما أطلقوا الرصاص الحي داخلها.
بدوره، قال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الفارعة عاصم منصور، إن الاحتلال يفرض حصارا كاملا على المخيم، ويمنع حركة المواطنين داخله.
وكانت وزارة الصحة قد حذرت من تداعيات حصار الاحتلال لمستشفيات جنين وطولكرم وتهديداته باقتحامها.
وأضافت، أن عشرات المرضى يعالَجون في هذه الأثناء داخل مستشفيات جنين الحكومية والأهلية والخاصة، وأن أي اقتحام لها هو تهديد مباشر لحياتهم وحياة الطواقم الطبية.
ووجهت الوزارة، جميع الطواقم الطبية في محافظة جنين إلى التوجه إلى أقرب مركز صحي لمساندة زملائهم الأطباء في التعامل مع الوضع الطارئ في المحافظة، خصوصا بعد تجريف الاحتلال للطرق المحيطة بالمستشفيات في المدينة، ورفع درجة الجاهزية لخدمة أبناء شعبنا.
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