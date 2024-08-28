الاحتلال يداهم نقطة طبية للهلال الأحمر في مخيم الفارعة ويحتجز العاملين فيها

MENAFN - Palestine News ) طوباس / PNN - - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نقطة طبية في مخيم الفارعة جنوب طوباس، واحتجزت العاملين فيها، واعتدت على مدير مركز الإسعاف نضال عودة، وأطلقوا النار داخلها.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن الاحتلال داهم النقطة الطبية التي تُستخدم في المصابين في المخيم، واحتجزت العاملين فيها، وقطعت التواصل معهم، كما اعتدت على مدير مركز الإسعاف نضال عودة بالضرب أثناء اقتحامها للنقطة الطبية، كما أطلقوا الرصاص الحي داخلها.

بدوره، قال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الفارعة عاصم منصور، إن الاحتلال يفرض حصارا كاملا على المخيم، ويمنع حركة المواطنين داخله.

وكانت وزارة الصحة قد حذرت من تداعيات حصار الاحتلال لمستشفيات جنين وطولكرم وتهديداته باقتحامها.

وأضافت، أن عشرات المرضى يعالَجون في هذه الأثناء داخل مستشفيات جنين الحكومية والأهلية والخاصة، وأن أي اقتحام لها هو تهديد مباشر لحياتهم وحياة الطواقم الطبية.

ووجهت الوزارة، جميع الطواقم الطبية في محافظة جنين إلى التوجه إلى أقرب مركز صحي لمساندة زملائهم الأطباء في التعامل مع الوضع الطارئ في المحافظة، خصوصا بعد تجريف الاحتلال للطرق المحيطة بالمستشفيات في المدينة، ورفع درجة الجاهزية لخدمة أبناء شعبنا.