كيا الشرق الأوسط وأفريقيا تطلق سيارة كيا EV5 في المغرب

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- Ogilvy) دبي، الإمارات العربية المتحدة 28 أغسطس،2024: أعلنت كيا الشرق الأوسط وأفريقيا، عن الإطلاق الإقليمي الرسمي لسيارة كياEV5 ، خلال حدثٍ مميز أقيم في مدينة الرباط بالمغرب. وشكّل هذا الحدث خطوة بارزة وإنجازاً هاماً، في إطار مسيرة كيا نحو تطوير حلول التنقل المستدامة في المنطقة. وشهد الحدث حضور أكثر من 100 ممثل عن مختلف وسائل الاعلام وشركات الأساطيل من 9 أسواق من الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد حدث الإطلاق في المغرب، على التزام البلاد بحلول التنقل المستدامة، وشكّل فرصة لتسليط الضوء على إمكانات المغرب، التي تتيح التطور في قطاع السيارات الكهربائية. واختبر الحضور، تجربة قيادة حصرية لسيارة كيا EV5، سيارة الدفع الرباعي المتوسطة الحجم والتي تجمع بين التكنولوجيا المتطورة والتصميم الصديق للبيئة، ما يرسم حقبة جديدة من نماذج سيارات كيا الكهربائية.
وشهدت سيارة كيا EV5، تطوير ثلاث ركائز أساسية تشمل التصميم الجرئ لسيارات الدفع الرباعي، والانبعاثات الصفرية إلى جانب الأداء الفائق، والتصميمات الداخلية الواسعة. يبرز تصميمها الجرئ والمربع كنموذج لسيارات الدفع الرباعي الاستثنائية في فئتها، حيث تقدم مزيجًا فريدًا من التطبيق العملي والأناقة.
وقال سوهانغ تشانغ، الرئيس الاقليمي لكيا الشرق الأوسط وأفريقيا: "يعكس هذا الإطلاق الناجح لسيارة كيا EV5 في المغرب، التزامنا في أن نصبح مزودًا لحلول التنقل المستدامة. كما يشكل خطوة بارزة، في إطار جهودنا نحو تحقيق مستقبل أكثر اخضراراً، ليس فقط للمغرب ولكن لجميع الأسواق التسعة الممثلة هنا اليوم، وغيرها الكثير من الأسواق حيث ستكون سيارة كيا EV5 متاحة قريباً".
تتمثل ميزات كيا EV5 الرئيسية، بالانبعاثات الصفرية والأداء العالي ومحركها القوي بقوة 310 حصان، والذي يصل إلى 550 كم بشحنة واحدة، وقدرة شحن سريع تصل إلى 80% في 27 دقيقة فقط. وتمتلك سيارة كيا EV5 القدرة على تحويل تجربة القيادة الى تجربة استثنائية لعشاق السيارات الكهربائية.
إلى جانب ذلك، تتميز السيارة أيضًا بمقصورة داخلية واسعة مع العديد من ميزات الراحة والرفاهية، بما في ذلك مقاعد الاسترخاء والتي تتضمن وظائف التدليك، ومقعد أمامي اضافي، وصندوق لتبريد وتدفئة الاغراض، وطاولة خلفية متعددة الاستخدامات، ما يمثل تصميمًا داخليًا واسعًا ومريحًا.
وأضاف تشانغ: "تلتزم كيا بتطوير مجموعة شاملة من السيارات الكهربائية التي تلبي أنماط الحياة المتنوعة. وتجسد سيارة كيا EV5 هذا الالتزام، حيث تمزج بسلاسة بين التطبيق العملي والتصميم الصديق للبيئة، لتقديم مزيج استثنائي من الأداء والاستدامة والأناقة. إنها نقطة التحول المثالية للعديد من عملاء السيارات الكهربائية، ما يوفر خيارًا متطورا يمكن الوصول إليه لأولئك الذين ينتقلون إلى السيارات الكهربائية".
كياEV5: تطبيق عملي متقدم وابتكار صديق للبيئة
تم بناء سيارة كيا EV5 على منصة كيا المتقدمة، وتقدم امتيازات WD 2 وAWD وخيارين لبطارية 64.2 LFP كيلوواط ساعة و88.1 كيلوواط ساعة، ما يوفر نطاقًا يقدر بما يصل إلى 550 كم. كما يسمح تسارع سيارة كيا EV5 اللافت بالانتقال من 0 إلى 100 كم بالساعة في 6.1 ثانية فقط. بالإضافة إلى ذلك، تدعم السيارة الشحن فائق السرعة، ما يسمح بشحن %30 إلى %80 خلال دقيقة فقط، ما يجعلها واحدة من أكثر سيارات الدفع الرباعي الكهربائية كفاءة وسلاسة في الاستخدام في السوق.
تم تجهيز السيارة بحزمة ADAS شاملة، والتي تتميز بمساعد تجنب الاصطدام المتقدم (FCA) 2.0، ومساعد ركن السيارات الذكي عن بُعد (RSPA2) وأجهزة استشعار ركن السيارات بزاوية 360 درجة وشاشة بانورامية مزدوجة 12.3. كما تتوفر أحدث تقنيات السلامة والمتانة مع بطارية LFP الى جانب خيارات الألوان الداخلية والخارجية المختلفة.
وقال جاي يون بارك، كبير المصممين الخارجيين في كيا: "تُشكل سيارة كيا EV5ثمرة التصميم الرائد لتفانينا في الابتكار والتطوير. وتجسد هذه المركبة تصميمًا قويًا ومربعًا، وتفخر بكونها طرازًا فريدًا من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتبرز سيارة كيا EV5 بشكلها المميز والجريء، إلى جانب تصميم داخلي واسع، ما يساهم في الإرتقاء بمعايير سيارات الدفع الرباعي المدمجة كما يؤكد نهج التصميم لدينا على القوة والإعتمادية، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن الأسلوب والأداء في سيارة كهربائية".
تجسد رؤية كيا، في الاستدامة من خلال استخدام مركبة EV5 للمواد الصديقة للبيئة، مثل Bio PP / PU و PETالمعاد تدويره، إلى جانب الطلاء الخالي منBTX . ويتضمن التصميم الداخلي عالي التقنية شاشة عريضة تعمل باللمس مقاس 30 بوصة، وتخطيط تحكم جديد، وإضاءة واسعة، ما يؤدي إلى إنشاء بيئة مقصورة مستقبلية ومريحة.
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