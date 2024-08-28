سوق رأس المال تمنح الشركة المتحدة ترخيصا للتعامل في البورصات الأجنبية غير النظامية

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - منح مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الشركة المتحدة للأوراق المالية ترخيصا لغايات التعامل في البورصات الأجنبية غير النظامية، عقب استكمال الشركة كل المتطلبات الفنية والقانونية الواجبة للتعامل في البورصات الأجنبية غير النظامية، من حيث كفاية رأس المال، والكفالات المالية، والبنية التحتية التقنية، والتطبيقات الإلكترونية، وإجراءات العمل والرقابة الداخلية، والاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع أي طرف آخر.

وبذلك، تكون الشركة المتحدة للأوراق المالية الشركة الثالثة التي تحصل على رخصة لمزاولة نشاط التعامل في البورصات الأجنبية غير النظامية (الفوركس)، بعد شركتي وندسور بروكرز فلسطين، وشركة cfi فلسطين.

وفي السياق، منحت الهيئة كلا من شركة وندسور بروكرز (فلسطين) ليميتد للوساطة المالية، والشركة المتحدة للأوراق المالية، إذن التشغيل لممارسة نشاط التعامل في البورصات الأجنبية غير النظامية،

بدءا من يوم الاثنين الماضي، الموافق 26/8/2024، وذلك بعد استكمال الشركتين متطلبات الربط مع نظام الحفظ المركزي لدى الهيئة، وفحص الإدارة العامة للأوراق المالية جاهزية الأنظمة الإلكترونية، والامتثال لمتطلبات تعليمات الهيئة.

وتجدر الإشارة، إلى أن نشاط التعامل في البورصات الأجنبية ينطوي على مخاطر عالية، إضافة إلى ضرورة الحذر من التعامل مع أي جهات في مجال الأوراق المالية المحلية أو الأجنبية أو سوق العملات (فوركس)، ما لم تكن تلك الجهة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.



