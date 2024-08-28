سوق رأس المال تمنح الشركة المتحدة ترخيصا للتعامل في البورصات الأجنبية غير النظامية

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - منح مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الشركة المتحدة للأوراق المالية ترخيصا لغايات التعامل في البورصات الأجنبية غير النظامية، عقب استكمال الشركة كل المتطلبات الفنية والقانونية الواجبة للتعامل في البورصات الأجنبية غير النظامية، من حيث كفاية رأس المال، والكفالات المالية، والبنية التحتية التقنية، والتطبيقات الإلكترونية، وإجراءات العمل والرقابة الداخلية، والاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع أي طرف آخر.
وبذلك، تكون الشركة المتحدة للأوراق المالية الشركة الثالثة التي تحصل على رخصة لمزاولة نشاط التعامل في البورصات الأجنبية غير النظامية (الفوركس)، بعد شركتي وندسور بروكرز فلسطين، وشركة cfi فلسطين.
وفي السياق، منحت الهيئة كلا من شركة وندسور بروكرز (فلسطين) ليميتد للوساطة المالية، والشركة المتحدة للأوراق المالية، إذن التشغيل لممارسة نشاط التعامل في البورصات الأجنبية غير النظامية،
بدءا من يوم الاثنين الماضي، الموافق 26/8/2024، وذلك بعد استكمال الشركتين متطلبات الربط مع نظام الحفظ المركزي لدى الهيئة، وفحص الإدارة العامة للأوراق المالية جاهزية الأنظمة الإلكترونية، والامتثال لمتطلبات تعليمات الهيئة.
وتجدر الإشارة، إلى أن نشاط التعامل في البورصات الأجنبية ينطوي على مخاطر عالية، إضافة إلى ضرورة الحذر من التعامل مع أي جهات في مجال الأوراق المالية المحلية أو الأجنبية أو سوق العملات (فوركس)، ما لم تكن تلك الجهة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
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