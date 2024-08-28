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فتوح يطالب بتدخل فوري لإيقاف دموية الاحتلال بحق شعبنا محملا الإدارة الأميركية المسؤولية

8/28/2024 5:15:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح
المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإيقاف دموية الاحتلال بحق شعبنا، مُحمّلاً الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عما يحدث.

وقال فتوح، في بيان، صدر اليوم الأربعاء، "إن عدوان الاحتلال في الضفة الغربية على مدن وقرى ومخيمات جنين طولكرم وطوباس وغيرها من المدن الفلسطينية، هو حرب موسعة وشاملة على شعبنا، وهو استكمال لحرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة.

وحذر
رئيس المجلس الوطني من عزل المخيمات الفلسطينية بالسواتر الترابية، وحصار المستشفيات، ومنع الأطقم الطبية من الوصول إلى الجرحى، إذ إنها مقدمة لارتكاب مجازر وتطهير عرقي في الضفة الغربية.

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