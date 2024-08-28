فتوح يطالب بتدخل فوري لإيقاف دموية الاحتلال بحق شعبنا محملا الإدارة الأميركية المسؤولية

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح
المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإيقاف دموية الاحتلال بحق شعبنا، مُحمّلاً الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عما يحدث.
وقال فتوح، في بيان، صدر اليوم الأربعاء، "إن عدوان الاحتلال في الضفة الغربية على مدن وقرى ومخيمات جنين طولكرم وطوباس وغيرها من المدن الفلسطينية، هو حرب موسعة وشاملة على شعبنا، وهو استكمال لحرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة.
وحذر
رئيس المجلس الوطني من عزل المخيمات الفلسطينية بالسواتر الترابية، وحصار المستشفيات، ومنع الأطقم الطبية من الوصول إلى الجرحى، إذ إنها مقدمة لارتكاب مجازر وتطهير عرقي في الضفة الغربية.
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