الاحتلال يُخطر بهدم 8 منازل في قرية المالحة شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم ثمانية منازل قيد الإنشاء في قرية المالحة في برية زعترة شرق مدينة بيت لحم.

وأفاد رئيس المجلس القروي في المالحة مراد جدال، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسلّمت إخطارات بهدم منازل قيد الإنشاء، عُرف من أصحابها: محمود محمد جدال وتبلغ مساحة منزله 120 مترا مربعا، ومنزل المواطن عبد القدر ذويب الذي تبلغ مساحته 120 مترا مربعا، ومنزل المواطنة صفاء محمد الوحش والذي تبلغ مساحته 80 مترا مربعا، ومنزل المواطن حسين عويسات البالغة مساحته 80 مترا مربعا، بحجة البناء دون ترخيص.

يشار إلى أن الاحتلال يهدد بهدم نحو 3000 منزل ومنشأة في المالحة، وفق مخطط استعماري يقوده وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش