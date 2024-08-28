الاحتلال يُخطر بهدم 8 منازل في قرية المالحة شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم ثمانية منازل قيد الإنشاء في قرية المالحة في برية زعترة شرق مدينة بيت لحم.
وأفاد رئيس المجلس القروي في المالحة مراد جدال، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسلّمت إخطارات بهدم منازل قيد الإنشاء، عُرف من أصحابها: محمود محمد جدال وتبلغ مساحة منزله 120 مترا مربعا، ومنزل المواطن عبد القدر ذويب الذي تبلغ مساحته 120 مترا مربعا، ومنزل المواطنة صفاء محمد الوحش والذي تبلغ مساحته 80 مترا مربعا، ومنزل المواطن حسين عويسات البالغة مساحته 80 مترا مربعا، بحجة البناء دون ترخيص.
يشار إلى أن الاحتلال يهدد بهدم نحو 3000 منزل ومنشأة في المالحة، وفق مخطط استعماري يقوده وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش
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