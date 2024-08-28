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وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يبحثون غدا مستجدات القضية الفلسطينية

8/28/2024 5:15:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جدة / PNN - تبحث الدورة الـ 50 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، والتي تبدأ أعمالها في العاصمة الكاميرونية ياوندي، يوم غد الخميس، عددا من القضايا الملحة بينها مستجدات القضية الفلسطينية والقدس الى جانب المسائل المتعقلة بالمجالات السياسية والشؤون الاقتصادية.

وتعقد الدورة التي تستمر يومين تحت شعار "تطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات في إطار منظمة التعاون الإسلامي: أداة رئيسية في مكافحة الفقر وانعدام الأمن"، لبحث العديد من الموضوعات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والقضايا الثقافية والاجتماعية والمرأة والشباب وكبار السن والشؤون الإنسانية والمسائل العالمية والقانونية والتأسيسية والتنظيمية.

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