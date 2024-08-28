وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يبحثون غدا مستجدات القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Palestine News Network
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جدة / PNN - تبحث الدورة الـ 50 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، والتي تبدأ أعمالها في العاصمة الكاميرونية ياوندي، يوم غد الخميس، عددا من القضايا الملحة بينها مستجدات القضية الفلسطينية والقدس الى جانب المسائل المتعقلة بالمجالات السياسية والشؤون الاقتصادية.
وتعقد الدورة التي تستمر يومين تحت شعار "تطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات في إطار منظمة التعاون الإسلامي: أداة رئيسية في مكافحة الفقر وانعدام الأمن"، لبحث العديد من الموضوعات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والقضايا الثقافية والاجتماعية والمرأة والشباب وكبار السن والشؤون الإنسانية والمسائل العالمية والقانونية والتأسيسية والتنظيمية.
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