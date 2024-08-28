مهمته رعايتها: شاب غزي يتبنى الحيوانات ويقدم لها كل ما تحتاجه رغم الم الحرب شاهد PNN فيديو

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN/في حي النصيرات بقطاع غزة، حيث تتداخل المآسي البشرية مع الأزمات البيئية، يكرس فاضل إسماعيل أحمد نبهان، البالغ من العمر 26 عامًا، حياته لرعاية الحيوانات في منطقة تتعرض فيها حياة البشر والحيوانات على حد سواء للخطر المستمر. منذ طفولته، كان شغفه بالحيوانات يرافقه، وبدلاً من التخلي عن هذا الشغف بسبب الحرب والدمار، جعل منه هدفًا نبيلًا يسعى لتحقيقه كل يوم.

على مدار 18 عامًا، اكتسب فاضل خبرة واسعة في رعاية مجموعة متنوعة من الحيوانات، بدءًا من القطط والكلاب وصولاً إلى الطيور الجارحة مثل الصقور. بعد دراسته للهندسة الزراعية وعمله في زراعة الخضروات، قرر فاضل تكريس كل وقته وموارده لخدمة الحيوانات التي وجدت نفسها في ظروف قاسية بسبب الحروب المتكررة في غزة.

مع بداية الحرب الأخيرة في غزة، اضطر العديد من سكان القطاع إلى الهجرة بحثًا عن الأمان، لكن فاضل بقي في النصيرات. في وقت كان الجميع يحاول النجاة بحياته، اختار فاضل البقاء بجانب الحيوانات التي يعتمد مستقبلها عليه. في خضم قصف عنيف، توجه فاضل إلى مستشفى ناصر، حيث وجد العديد من القطط التي تُركت دون رعاية بسبب النزاع. وبجهوده الفردية، تمكن من إطعام حوالي 400 قطة، والتي كانت تعاني من الجوع والخوف.

التحديات المتزايدة:

في ظل إغلاق المعابر وتفاقم الأوضاع الاقتصادية، أصبح توفير الطعام والرعاية الأساسية للحيوانات أكثر صعوبة. يقول فاضل: "بسبب الحصار وارتفاع أسعار طعام الحيوانات، أصبحت مضطرًا لشراء الطعام من مواردي الخاصة. إن سعر الدرايف فود، الذي كان يُعتبر سابقًا خيارًا متاحًا، أصبح اليوم باهظ الثمن بشكل يفوق القدرة على تحمله. ومع ذلك، لا أستطيع التخلي عن هذه الحيوانات التي تعتمد عليّ."

لا تتوقف جهود فاضل عند رعاية القطط والكلاب، بل تشمل أيضًا الحمير والخيول التي تعاني من نقص الغذاء بسبب الحرب. "هذه الحيوانات تعاني مثل البشر تمامًا. لقد كنت أستخدم الشعير لإطعام الحمير والخيول، لكن الأمر أصبح أكثر صعوبة مع مرور الوقت"، يضيف فاضل.

أهمية دوره في المجتمع:

يُعد فاضل شخصية مميزة في مجتمعه، حيث يراه الكثيرون من اهالي غزة رغم الم الحرب انه كرمز للرحمة والتفاني في خدمة المخلوقات التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها. في مجتمع يواجه العديد من التحديات اليومية، تُشكل جهود فاضل في رعاية الحيوانات بادرة أمل وتجسيدًا لمعاني الإنسانية.



و يقول أحد سكان النصيرات: "فاضل ليس فقط راعيًا للحيوانات، بل هو قدوة لنا جميعًا. إنه يذكرنا بأن حتى في أحلك الظروف، هناك من يظل وفياً لمبادئه ولرعاية من هم أضعف منا."

تأثير جهوده على الوعي المحلي:

على الرغم من التحديات التي يواجهها، يساهم فاضل في تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان في غزة. يشير بعض العاملين في مجال حقوق الحيوان إلى أن جهود فاضل لا تُقدر بثمن، لأنها تسلط الضوء على أهمية رعاية الحيوانات حتى في مناطق النزاع. تقول إحدى العاملات في جمعية محلية لحقوق الحيوان: "ما يقوم به فاضل هو عمل بطولي. إنه يُظهر للعالم أن الحياة في غزة ليست فقط صراعاً للبقاء، بل هناك أيضاً قصص إنسانية تعكس قيم الرحمة والاحترام للحياة."

التطلعات المستقبلية:

رغم كل الصعوبات، لا يزال فاضل يحلم بتأسيس ملجأ كبير للحيوانات في غزة. "أحلم بأن يكون لدي ملجأ يوفر الرعاية والحماية لجميع الحيوانات التي لا تجد من يعتني بها. أريد أن أحقق حلمي رغم الحرب التي حطمت الكثير من أحلامنا"، يقول فاضل.

ويقول فاضل انه يدرك أن تحقيق هذا الحلم يتطلب أكثر من مجرد تفانيه الشخصي. وقال“أنا بحاجة إلى دعم من المجتمع الدولي والمحلي لتحقيق هذا الهدف. الحرب دمرت الكثير من أحلامنا، لكنني ما زلت أؤمن أن السلام سيعود يومًا ما، وعندها سنتمكن من بناء مستقبل أفضل ليس فقط للبشر، ولكن للحيوانات أيضًا.”

و في نهاية المطاف، يمثل فاضل إسماعيل أحمد نبهان صورة مشرقة للأمل والمثابرة في وجه الظروف القاسية. في غزة، حيث يترك الصراع أثره العميق على كل جوانب الحياة، يظل فاضل رمزًا للتفاني في خدمة أولئك الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. جهوده تمثل تحدياً للصعوبات وتذكيراً بأن الإنسانية يمكن أن تزدهر حتى في أصعب الأوقات.

تم إنتاج هذه القصة ضمن برنامج“#قريب” الذي تنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية الإعلامية CFI بالشراكة وتمويل الوكالة الفرنسية للتعاون الدولي AFD.