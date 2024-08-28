الحكومة توعز لكافة جهات الاختصاص بتعزيز تدخلاتها الطارئة لمواجهة عدوان الاحتلال على محافظات شمال الضفة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أوعز رئيس الوزراء محمد مصطفى لكافة جهات الاختصاص بتعزيز تدخلاتها الطارئة لمواجهة عدوان الاحتلال الجاري على محافظات شمال الضفة الغربية، مجددا مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس.

واطلع رئيس الوزراء خلال اتصالات هاتفية مع محافظي جنين وطوباس وطولكرم على التطورات الميدانية في المحافظات، مؤكدا توجيهات السيد الرئيس محمود عباس لتوفير الاحتياجات الطارئة لكافة المحافظات المستهدفة من الاحتلال، وتعزيز مقومات صمود أبناء شعبنا فيها.

ووجهت الحكومة وزارة الصحة بتعزيز عمل الطواقم الطبية في محافظات شمال الضفة الغربية للتعامل مع التطورات الميدانية الناجمة عن اجتياح جيش الاحتلال لهذه المحافظات، إذ جرى الإيعاز لجميع الطواقم الطبية في محافظات الشمال بالتوجه لأقرب مركز صحي لمساندة زملائهم الأطباء في التعامل مع الوضع الطارئ في المحافظة خصوصا بعد تجريف الاحتلال للطرق المحيطة بالمستشفيات في المدينة، ورفع درجة الجاهزية لخدمة أبناء شعبنا في مختلف محافظات شمال الضفة.

وأجرت الحكومة عبر وزارتي الصحة والخارجية اتصالاتها مع المجتمع الدولي وتحديدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الصحية الدولية وهيئات الأمم المتحدة من أجل الضغط لتوفير الحماية لأبناء شعبنا لاسيما المؤسسات الطبية، في الوقت الذي تعيق فيه قوات الاحتلال وصول سيارات الإسعاف إليها، ما يعرض حياة المرضى والمصابين للخطر، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما حذرت الحكومة من تداعيات حصار الاحتلال لمستشفيات جنين، وطولكرم وتهديداته باقتحامها، خاصة أن عشرات المرضى يعالجون في هذه الأثناء داخل مستشفيات جنين الحكومية والأهلية والخاصة، وأن أي اقتحام لها هو تهديد مباشر لحياتهم وحياة الطواقم الطبية، حيث قامت قوات الاحتلال بقطع الطرق على مستشفى ابن سينا بالسواتر الترابية، وحاصرت مستشفى الشهيد خليل سليمان ومقر جمعيتي الهلال الأحمر وأصدقاء المريض.

وأوعزت وزارة الخارجية لجميع سفراء وسفارات دولة فلسطين وبعثاتها بسرعة التحرك لفضح انتهاكات الاحتلال لدى وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة والمنظمات الدولية المختلفة، بهدف حشد أوسع ضغط دولي لوقف العدوان والإبادة والتهجير، والتدخل الفوري والفاعل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف عدوانها المستمر في قطاع غزة ومحافظات شمال الضفة الغربية.

وحذرت الحكومة من التصريحات الخطيرة لوزير خارجية الاحتلال التي دعا فيها الى "إخلاء المواطنين من الضفة، على غرار ما يحدث في قطاع غزة".

كما أوعزت لمختلف جهات الاختصاص، خاصة وزارات الاشغال، الحكم المحلي، سلطة المياه، الطاقة، والدفاع المدني من أجل البقاء على الجهوزية التامة لإعادة اصلاح وتأهيل ما دمره جيش الاحتلال خلال العدوان على مختلف المدن والبلدات والقرى والمخيمات كما جرت العادة بعد كل تخريب وتدمير قامت به قوات الاحتلال.