الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 42 معتقلا

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 42 معتقلا، بينهم الطالبة دانيا حناتشة.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان، صدر اليوم الأربعاء، أن عدد الإداريين حتى بداية شهر آب/أغسطس الجاري بلغ أكثر من 3432.

وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديدة وتجديد):

طه عبد الله موسى مسيمي/ مخيم طولكرم (4 أشهر).محمد عبد الحميد عكرمة عبد الجابر/ حزما (شهرين).صديق منذر إبراهيم عوري/البيرة (5 أشهر).محمد يوسف محمد مسيمي/إذنا (4 أشهر).يوسف أيسر يوسف عواودة-دورا/ (5 أشهر ونصف شهر).مصطفى موسى مصطفى حجازي/ جبل معلا (6 أشهر).خالد أحمد عيسى سلامة/عناتا (6 أشهر).باتر شريف سالم شرحة/دورا (6 أشهر).دانيا صقر محمد حناتشة/ رام الله (4 أشهر).وسيم حاتم عبد الغني/ بئر المحجر (6 أشهر).عبد الله محمود صالح يحيى (4 أشهر).مؤمن توفيق عبد الرحمن حمايل/كفر مالك (4 أشهر).ماهر نضال عزت شويكي/ الخليل (6 أشهر).أحمد محمد أحمد دار عرفة/ بيت سيرا (6 أشهر).سعد سمير سعيد وهدان/رنتيس (6 أشهر).محمد نضال محمد دار الحداد/العبيدية (4 أشهر).باسل أحمد صابر سمري/مخيم طولكرم (5 أشهر).خليل علي خليل زواهرة (4 أشهر).إيليا محمد حسن كنعان/ بيت ريما (4 أشهر).عبد الله محمد يوسف نمروطي/ أرطاس (4 أشهر).باسل سامر مصطفى البرغوثي/ بيت ريما (4 أشهر).حلمي مطيع كايد خضر/ جنين (3 أشهر).خالد حمد دار حمد الله محمد حميدة/اللبن الغربي (4 أشهر).أشرف معتصم أمين فقها/عين البد (6 أشهر).إسماعيل عزيز إسماعيل مرعي/ قراوة بني حسان (6 أشهر).محمد عبد الفتاح فايز أبو دواس/طوباس (4 أشهر).عميد خضر بكر يحيى/طولكرم (6 أشهر).نديم خالد نديم أبو الرب/طولكرم (6 أشهر).منصور يوسف حسن شماسنة/قطنة (3 أشهر).بدر الدين فراس معروف صبح/ المزرعة القبلية (شهرين).خالد تيسير محمد غنيمات/صوريف (4 أشهر).إسلام فايق حسين ضبايا/ جنين (6 أشهر).عبد الله أحمد كامل حرز الله/ يعبد (6 أشهر).إيهاب منذر أحمد الكرد/ بيت لحم (6 أشهر).عبد الله فهمي إبراهيم شعبان/جنين (4 أشهر).زاهر عفيف محمد ششتري/ نابلس (5 أشهر ونصف شهر).عدي أحمد علي الشيخ / مراح رباح (6 أشهر).ماهر عفيف محمد ششتري/ نابلس (6 أشهر).عبد المعز محمد يوسف بشارات/ طمون (4 أشهر).فائق أحمد محمود بني عودة / طمون (6 أشهر).حمزة هاشم جميل أبو زياد/ العيزرية (4 أشهر).عبد الله محمد يوسف نمروطي/ أرطاس (4 أشهر).