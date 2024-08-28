الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 42 معتقلا

(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله / PNN - قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 42 معتقلا، بينهم الطالبة دانيا حناتشة.
وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان، صدر اليوم الأربعاء، أن عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية شهر آب/أغسطس الجاري بلغ أكثر من 3432.
وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديدة وتجديد):
طه عبد الله موسى مسيمي/ مخيم طولكرم (4 أشهر).
محمد عبد الحميد عكرمة عبد الجابر/ حزما (شهرين).
صديق منذر إبراهيم عوري/البيرة (5 أشهر).
محمد يوسف محمد مسيمي/إذنا (4 أشهر).
يوسف أيسر يوسف عواودة-دورا/ (5 أشهر ونصف شهر).
مصطفى موسى مصطفى حجازي/ جبل معلا (6 أشهر).
خالد أحمد عيسى سلامة/عناتا (6 أشهر).
باتر شريف سالم شرحة/دورا (6 أشهر).
دانيا صقر محمد حناتشة/ رام الله (4 أشهر).
وسيم حاتم عبد الغني/ بئر المحجر (6 أشهر).
عبد الله محمود صالح يحيى (4 أشهر).
مؤمن توفيق عبد الرحمن حمايل/كفر مالك (4 أشهر).
ماهر نضال عزت شويكي/ الخليل (6 أشهر).
أحمد محمد أحمد دار عرفة/ بيت سيرا (6 أشهر).
سعد سمير سعيد وهدان/رنتيس (6 أشهر).
محمد نضال محمد دار الحداد/العبيدية (4 أشهر).
باسل أحمد صابر سمري/مخيم طولكرم (5 أشهر).
خليل علي خليل زواهرة (4 أشهر).
إيليا محمد حسن كنعان/ بيت ريما (4 أشهر).
عبد الله محمد يوسف نمروطي/ أرطاس (4 أشهر).
باسل سامر مصطفى البرغوثي/ بيت ريما (4 أشهر).
حلمي مطيع كايد خضر/ جنين (3 أشهر).
خالد حمد دار حمد الله محمد حميدة/اللبن الغربي (4 أشهر).
أشرف معتصم أمين فقها/عين البد (6 أشهر).
إسماعيل عزيز إسماعيل مرعي/ قراوة بني حسان (6 أشهر).
محمد عبد الفتاح فايز أبو دواس/طوباس (4 أشهر).
عميد خضر بكر يحيى/طولكرم (6 أشهر).
نديم خالد نديم أبو الرب/طولكرم (6 أشهر).
منصور يوسف حسن شماسنة/قطنة (3 أشهر).
بدر الدين فراس معروف صبح/ المزرعة القبلية (شهرين).
خالد تيسير محمد غنيمات/صوريف (4 أشهر).
إسلام فايق حسين ضبايا/ جنين (6 أشهر).
عبد الله أحمد كامل حرز الله/ يعبد (6 أشهر).
إيهاب منذر أحمد الكرد/ بيت لحم (6 أشهر).
عبد الله فهمي إبراهيم شعبان/جنين (4 أشهر).
زاهر عفيف محمد ششتري/ نابلس (5 أشهر ونصف شهر).
عدي أحمد علي الشيخ / مراح رباح (6 أشهر).
ماهر عفيف محمد ششتري/ نابلس (6 أشهر).
عبد المعز محمد يوسف بشارات/ طمون (4 أشهر).
فائق أحمد محمود بني عودة / طمون (6 أشهر).
حمزة هاشم جميل أبو زياد/ العيزرية (4 أشهر).
عبد الله محمد يوسف نمروطي/ أرطاس (4 أشهر).
MENAFN28082024000205011050ID1108609747