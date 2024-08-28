التعليم تنظم لقاء تعريفيا للمعلمين الصينيين بعد قدومهم للسعودية

MENAFN - Al Watan) نظّمت وزارة لقاءً تعريفياً بالمعلمين والمعلمات القادمين من جمهورية الصين الشعبية، وذلك ضمن برنامج متكامل؛ لإطلاعهم على مهامهم خلال العام الدراسي الحالي.

يأتي ذلك في إطار تعزيز اللغة الصينية في التعليم العام، مما يعكس عمق التعاون التعليمي والثقافي بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية.

وتضمّن اللقاء التعريفي الذي تمتد فعالياته على مدى أسبوع تنظيم مجموعة من ورش العمل؛ لتعريف المعلمين الجدد بنظام التعليم في المملكة، وتنظيم زيارات ميدانية لأهم المعالم الثقافية والحضارية، إلى جانب فعاليات خاصة للتعريف بالثقافة السعودية بالتعاون مع المشروع الوطني (سلام) للتواصل الحضاري، إضافة إلى جولات سياحية متعددة.