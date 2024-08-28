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معهد البترول: هبوط مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 3 ملايين برميل - جريدة البورصة

8/28/2024 4:56:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات معهد البترول، أن مخزونات النفط الأمريكية هبطت بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من أغسطس.


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وأوضح المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين تراجعت بمقدار 1.86 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، فيما انخفض مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 1.4 مليون برميل.


وعند تسوية تعاملات الثلاثاء، هبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر بنسبة 2.3% بما يعادل 1.88 دولار عند 79.55 دولار للبرميل.


فيما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2.45% أو 1.89 دولار، ليسجل 75.53 دولار للبرميل.


المصدر:

MENAFN28082024000202011048ID1108609498

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