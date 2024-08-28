معهد البترول: هبوط مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 3 ملايين برميل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهرت بيانات معهد البترول، أن مخزونات النفط الأمريكية هبطت بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من أغسطس.
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وأوضح المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين تراجعت بمقدار 1.86 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، فيما انخفض مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 1.4 مليون برميل.
وعند تسوية تعاملات الثلاثاء، هبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر بنسبة 2.3% بما يعادل 1.88 دولار عند 79.55 دولار للبرميل.
فيما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2.45% أو 1.89 دولار، ليسجل 75.53 دولار للبرميل.
المصدر:
MENAFN28082024000202011048ID1108609498
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