معهد البترول: هبوط مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 3 ملايين برميل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات معهد البترول، أن مخزونات النفط الأمريكية هبطت بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من أغسطس.





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وأوضح المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين تراجعت بمقدار 1.86 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، فيما انخفض مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 1.4 مليون برميل.





وعند تسوية تعاملات الثلاثاء، هبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر بنسبة 2.3% بما يعادل 1.88 دولار عند 79.55 دولار للبرميل.





فيما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2.45% أو 1.89 دولار، ليسجل 75.53 دولار للبرميل.





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