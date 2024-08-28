لوريال مصر تتعاون مع بهية لإطلاق برنامج Fight With Care

(MENAFN
- Al-Borsa News) أطلقت شركة لوريال مصر و مؤسسة بهية
برنامج“Fight with Care” الذي يستهدف دعم محاربات السرطان
خلال رحلتهن العلاجية، من خلال تقديم منهج متكامل لدعمهن نفسيًا ومعنويًا وجسديًا.
وقال ديف هيوجيز، مدير عام شركة لوريال مصر، إن برنامج Fight With Care يهدف إلى تمكين محاربات السرطان وتذويدهم بالادوات والدعم لاستكمل رحلتهم العلاجيه بقوة، حيث يتضمن بالبرنامج إقامة وتجهيز غرفة للتدريب داخل مستشفى بهية بفرع مدينة الشيخ زايد، يتم فيها إجراء التدريبات وورش العمل المتنوعة، والتي تتضمن ايضا ورشًا العناية بالبشرة ليستفيد 1000 محاربة على مدار عام.
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و وسيقوم البرنامج أيضًا بتوفير المنتجات الأساسية للمريضات، بالاضافة الى حملات توعية موسعة لرفع الوعي بين الأسر والمرضى ومقدمي الرعاية الصحية سواء من خلال التدريب المباشر أو من خلال الموقع الإلكتروني cancer-support.
ولفت إلى إنه خلال السنوات الماضية أطلقت لوريال مصر العديد من المبادرات والبرامج مع عدد الشركاء التنمويين من أجل تمكين المرأة في مجالات متنوعة”.
وذكر أن الشركة بالتعاون مع مؤسسة بهية يتم الالتزام بإحداث تأثير إيجابي واسع في حياة محاربات السرطان خلال رحلتهن العلاجية لتشعر محاربات السرطان بتوافر المساندة والدعم والتفهم الذى تحتاجه خلال هذة المرحله الصعبة بما يُمكنهنّ من مكافحة السرطان بوعي وعزيمة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة جيلان أحمد، المدير التنفيذي لمؤسسة بهية:“التعاون مع شركة لوريال مصر يستهدف بتوفير الدعم المعنوي والجسماني لتجاوز تحدي العلاج بنجاح”.
ولفتت إل حرص بهية الدائم على العناية بمحاربات سرطان الثدي، وتقديم كافة أشكال الدعم النفسي والمعنوي، التي تساعدهن في استكمال رحلة العلاج مثل الرحلات وحفلات أعياد الميلاد والورش الفنية وتعليم الحرف اليدوية، وجلسات التجميل والعناية بهم. فمن خلال التعاون مع مختلف المؤسسات والعلامات التجارية نستطيع توفير دعم شامل للمحاربات.
وقالت ساندرين سيبون، مدير عام قطاع المنتجات التجميلية الطبية بلوريال مصر، إن رعاية مريضات السرطان تشمل أيضًا العناية ببشرتهم. فهذا الفهم هو ما حفزنا على إطلاق برنامج 'Fight with Care' في مصر بالتعاون مع مؤسسة بهية.
وأوضحت أن أهداف هذا البرنامج تتجاوز مجرد نشر التوعية، ولكنه يسعى بكل جد لتقديم دعم ملموس للمريضات عبر ورش العمل والجلسات التدريبية، وجلسات الرعاية النفسية.
ولفتت إلى أن الشركة تعى بحجم التحديات والمعاناة التي تواجه مريضات السرطان أثناء العلاج، ولذلك نلتزم بمساعدتهن على استعادة ثقتهن بأنفسهن والشعور بالقوة طوال رحلتهن”.
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