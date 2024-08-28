لوريال مصر تتعاون مع بهية لإطلاق برنامج Fight With Care

MENAFN - Al-Borsa News) أطلقت شركة لوريال مصر وبرنامج“Fight with Care” الذي يستهدف دعم محاربات خلال رحلتهن العلاجية، من خلال تقديم منهج متكامل لدعمهن نفسيًا ومعنويًا وجسديًا.

وقال ديف هيوجيز، مدير عام شركة لوريال مصر، إن برنامج Fight With Care يهدف إلى تمكين محاربات السرطان وتذويدهم بالادوات والدعم لاستكمل رحلتهم العلاجيه بقوة، حيث يتضمن بالبرنامج إقامة وتجهيز غرفة للتدريب داخل بهية بفرع مدينة الشيخ زايد، يتم فيها إجراء التدريبات وورش العمل المتنوعة، والتي تتضمن ايضا ورشًا العناية بالبشرة ليستفيد 1000 محاربة على مدار عام.

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و وسيقوم البرنامج أيضًا بتوفير المنتجات الأساسية للمريضات، بالاضافة الى حملات توعية موسعة لرفع الوعي بين الأسر والمرضى ومقدمي الرعاية الصحية سواء من خلال التدريب المباشر أو من خلال الموقع الإلكتروني cancer-support.

ولفت إلى إنه خلال السنوات الماضية أطلقت لوريال مصر العديد من المبادرات والبرامج مع عدد الشركاء التنمويين من أجل تمكين المرأة في مجالات متنوعة”.

وذكر أن الشركة بالتعاون مع مؤسسة بهية يتم الالتزام بإحداث تأثير إيجابي واسع في حياة محاربات السرطان خلال رحلتهن العلاجية لتشعر محاربات السرطان بتوافر المساندة والدعم والتفهم الذى تحتاجه خلال هذة المرحله الصعبة بما يُمكنهنّ من مكافحة السرطان بوعي وعزيمة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة جيلان أحمد، المدير التنفيذي لمؤسسة بهية:“التعاون مع شركة لوريال مصر يستهدف بتوفير الدعم المعنوي والجسماني لتجاوز تحدي العلاج بنجاح”.

ولفتت إل حرص بهية الدائم على العناية بمحاربات سرطان الثدي، وتقديم كافة أشكال الدعم النفسي والمعنوي، التي تساعدهن في استكمال رحلة العلاج مثل الرحلات وحفلات أعياد الميلاد والورش الفنية وتعليم الحرف اليدوية، وجلسات التجميل والعناية بهم. فمن خلال التعاون مع مختلف المؤسسات والعلامات التجارية نستطيع توفير دعم شامل للمحاربات.

وقالت ساندرين سيبون، مدير عام قطاع المنتجات التجميلية الطبية بلوريال مصر، إن رعاية مريضات السرطان تشمل أيضًا العناية ببشرتهم. فهذا الفهم هو ما حفزنا على إطلاق برنامج 'Fight with Care' في مصر بالتعاون مع مؤسسة بهية.

وأوضحت أن أهداف هذا البرنامج تتجاوز مجرد نشر التوعية، ولكنه يسعى بكل جد لتقديم دعم ملموس للمريضات عبر ورش العمل والجلسات التدريبية، وجلسات الرعاية النفسية.

ولفتت إلى أن الشركة تعى بحجم التحديات والمعاناة التي تواجه مريضات السرطان أثناء العلاج، ولذلك نلتزم بمساعدتهن على استعادة ثقتهن بأنفسهن والشعور بالقوة طوال رحلتهن”.