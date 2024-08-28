استقرار أسعار النفط مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) استقرت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد الخسائر التي تعرضت لها يوم أمس في ظل مخاوف اضطراب الإمدادات العالمية، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات المخزونات الأمريكية من الذهب الأسود.
واستقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر عند 79.57 دولار للبرميل ، بعد انخفاضها 2.3% في نهاية تعاملات الثلاثاء.
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كما استقرت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر عند 75.54 دولار للبرميل، بعد خسائر بلغت 2.45% يوم أمس.
وكان استقرار أسعار النفط بدعم من تقرير صدر عن معهد البترول الأمريكي أمس، أشار إلى هبوط مخزونات النفط بالولايات المتحدة بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس، وتراجع مخزونات البنزين والمقطرات 1.86 مليون برميل و1.4 مليون برميل على التوالي.
الأمر الذي يعد دلالة إيجابية على قوة الطلب على النفط في أكبر اقتصادات العالم في الوقت الراهن، ويترقب المستثمرون صدور البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.
المصدر:
MENAFN28082024000202011048ID1108609496
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