استقرار أسعار النفط مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) استقرت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد الخسائر التي تعرضت لها يوم أمس في ظل مخاوف اضطراب الإمدادات العالمية، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات المخزونات الأمريكية من الذهب الأسود.

واستقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر عند 79.57 دولار للبرميل ، بعد انخفاضها 2.3% في نهاية تعاملات الثلاثاء.

موضوعاتبافت باع أسهماً إضافية في بنك أوف أمريكا بقيمة تناهز المليار دولار ارتداد الأسهم اليابانية في الختام مع استمرار ضعف الين الطاقة الدولية: المصادر المتجددة تقود نمو إنتاج الكهرباء في دول منظمة التعاون الاقتصادي

كما استقرت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر عند 75.54 دولار للبرميل، بعد خسائر بلغت 2.45% يوم أمس.

وكان استقرار أسعار النفط بدعم من تقرير صدر عن معهد البترول الأمريكي أمس، أشار إلى هبوط مخزونات النفط بالولايات المتحدة بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس، وتراجع مخزونات البنزين والمقطرات 1.86 مليون برميل و1.4 مليون برميل على التوالي.

الأمر الذي يعد دلالة إيجابية على قوة الطلب على النفط في أكبر اقتصادات العالم في الوقت الراهن، ويترقب المستثمرون صدور البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.





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