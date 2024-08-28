أداني يستهدف الاستثمار بقطاع الطاقة في المنطقة انطلاقاً من أبوظبي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة“أداني باور” الهندية عن تدشين شركة جديدة في أبوظبي بهدف الاستثمار في مجالي الطاقة والبنية التحتية والقطاعات ذات الصلة بالمنطقة، وفق إفصاح في بورصة الأوراق المالية الهندية.
يبلغ رأس مال الشركة التي تحمل اسم“أداني باور ميدل إيست” (Adani Power Middle East)، نحو 27 ألف دولار، وهي مملوكة بالكامل لشركة“أداني باور”.
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“أداني باور”، التي تعد جزء من إمبراطورية رجل الأعمال الهندي غوتام أداني، هي أكبر منتج من القطاع الخاص للكهرباء في الهند بإجمالي سعة توليد كهرباء بالغة 15.25 غيغاواط. يشمل ذلك محطات الكهرباء الحرارية الواقعة في ولاية غوجارات ومحاراشترا وكارناتاكا وراجستان وتشاتيسغاره وماديا براديش وجارخاند، علاوة على مشروع كهرباء الطاقة الشمسية بقوة 40 ميغاواط في ولاية غوجارات.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم شركة“ماهان إنرجن ليميتد” (Mahan Energen Limited)، التابعة لـ”أداني باور”، توسيع محطة توليد الكهرباء القائمة بقدرة 1.2 غيغاواط أو (2 x600 ميغاواط) في مدينة سينغراولي بولاية ماديا براديش، علاوة على 1.6 غيغاواط (2x 800 ميغاواط) باستخدام تكنولوجيا النقطة فوق الحرجة.
كانت“أداني باور” أول شركة على مستوى العالم تؤسس مشروعاً حرارياً باستخدام تكنولوجيا النقطة فوق الحرجة قائماً على الفحم والمسجل بموجب آلية التنمية النظيفة (CDM) الخاصة ببروتوكول اتفاقية كيوتو.
المصدر:
MENAFN28082024000202011048ID1108609494
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