أداني يستهدف الاستثمار بقطاع الطاقة في المنطقة انطلاقاً من أبوظبي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“أداني باور” الهندية عن تدشين شركة جديدة في أبوظبي بهدف الاستثمار في مجالي الطاقة والبنية التحتية والقطاعات ذات الصلة بالمنطقة، وفق إفصاح في بورصة الأوراق المالية الهندية.

يبلغ رأس مال الشركة التي تحمل اسم“أداني باور ميدل إيست” (Adani Power Middle East)، نحو 27 ألف دولار، وهي مملوكة بالكامل لشركة“أداني باور”.

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“أداني باور”، التي تعد جزء من إمبراطورية رجل الأعمال الهندي غوتام أداني، هي أكبر منتج من القطاع الخاص للكهرباء في الهند بإجمالي سعة توليد كهرباء بالغة 15.25 غيغاواط. يشمل ذلك محطات الكهرباء الحرارية الواقعة في ولاية غوجارات ومحاراشترا وكارناتاكا وراجستان وتشاتيسغاره وماديا براديش وجارخاند، علاوة على مشروع كهرباء الطاقة الشمسية بقوة 40 ميغاواط في ولاية غوجارات.

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم شركة“ماهان إنرجن ليميتد” (Mahan Energen Limited)، التابعة لـ”أداني باور”، توسيع محطة توليد الكهرباء القائمة بقدرة 1.2 غيغاواط أو (2 x600 ميغاواط) في مدينة سينغراولي بولاية ماديا براديش، علاوة على 1.6 غيغاواط (2x 800 ميغاواط) باستخدام تكنولوجيا النقطة فوق الحرجة.

كانت“أداني باور” أول شركة على مستوى العالم تؤسس مشروعاً حرارياً باستخدام تكنولوجيا النقطة فوق الحرجة قائماً على الفحم والمسجل بموجب آلية التنمية النظيفة (CDM) الخاصة ببروتوكول اتفاقية كيوتو.





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