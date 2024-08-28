رئيس الشركة لـالبورصة: سيكم تحافظ على مستويات صفرية للانبعاثات منذ 2007

MENAFN - Al-Borsa News) قال حلمى أبوالعيش رئيس مجلس إدارة مجموعة سيكم القابضة، إن المجموعة بشركاتها التابعة تتبنى منذ فترة طويلة سياسات التنمية المستدامة، وتصل بصمتها الكربونية السنوية“صفر” منذ عام 2007 عبر شراء شهادات الكربون.

أضاف فى حوار لـ”البورصة”، أن شهادات الكربون التى اشترتها شركة إيزيس التابعة مؤخرًا سيتم إعدامها ولن يعاد بيعها، فالهدف الأساسى منها هو معادلة البصمة الكربونية للشركة أى ما يسمى بشهادات التقاعد.

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وأشار إلى أن المؤسسات التابعة والمرتبطة بشركة سيكم ستشترى سنويًا نحو 12 ألف شهادة لصالح الجمعيات الزراعية ولدعم المزارعين فى الجمعية المصرية للزراعات الحيوية، خاصة ان القطاع الزراعى يستطبع تثبيت الانبعاثات الكربونية.

وفى منتصف أغسطس الجاري اشترت شركة إيزيس للصناعات الغذائية شهادات كربون تعادل 500 طن من الانبعاثات من 10 مزارعين من الجمعية المصرية للزراعة الحيوية التى يترأس مجلس إدارتها أيضًا حلمى أبوالعيش.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، إن هناك مستهدف سنوى بإصدار نحو 350 ألف شهادة من مزارعى الجميعة التى تضم عدد ضخم من المزارعين والذي سيزداد بصورة يومية، متطلعًا أن تشهد سوق الكربون الطوعية فى مصر إقبالاً من قبل المؤسسات المالية والبنوك والمصنعين وغيرهم لشراء وتنشيط السوق.

وتابع أن الجمعية لديها شهادات حالية جاهزة للإصدار بواقع 120 ألف شهادة، ومن الممكن أن يرتفع عددها بنهاية العام الجاري إلى 200 ألف شهادة على حسب الطلب على شراء الشهادات، موضحًا أن تسعير الشهادات حاليًا يصل إلى نحو 20 يورو، موضحًا أن هذا هو تسعير الشهادة فى صفقة شراء الشهادات التى تمت من قبل تابعته“إيزيس”.

وأشار إلى أن الجمعية تستهدف الوصول بعدد أعضائها إلى 40 ألف مزارع خلال العام المقبل، ويصل عددهم حاليًا إلى 10 آلاف، ويزداد بنحو ألفى مزارع شهريًا.

وتابع أن الجمعية ستطرح 20 ألف شهادة كربون فى سوق الكربون الطوعية من قبل المزارعين، ولكن هذه المرة بنظام المزايدة لتكون أول صفقة بيع بنظام الموايدة فى يالسوق الجديدة، بخلاف الصفقة المبرمة من قبل التى كانت بآلية الصفقات المعدة مسبقًا.

وسوق تداول الكربون هو نظام يعتمد على آلية السوق لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال تقديم حافز مالى، كما أنها أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

حلمى أبوالعيش رئيس مجلس إدارة مجموعة سيكم القابضة

وتوقع أن يحدث الزخم الحقيقى فى سوق الكربون الطوعية العام المقبل بعد معرفة أهمية السوق والتوعية به، مضيفًا أن هناك جزء إلزامى يتعلق بضريبة الكربون التى فرضتها أسواق الاتحاد الاوروبى على المصدرين إليها ومن بينها مصر، مما سيدفع لوجود طلب كبير من قبل الشركات الراغبة فى التصدير على سوق الكربون.

وسيشمل الاتفاق الذى يعرف بـ”آلية تعديل حدود الكربون” الواردات الصناعية من بلدان التكتل الـ27 ويستهدف أولا المنتجات الأكثر تسببا للتلوث، حيث سيتعيّن على المستورد الإعلان عن الانبعاثات المرتبطة مباشرة بعملية الإنتاج، وإذا تجاوزت المعايير الأوروبية، فسيكون عليه الحصول على“شهادة انبعاثات” بثمن ثانى أكسيد الكربون فى الاتحاد الأوروبى، والتى سيبدأ تطبيقها بداية من 2026.

وتعد مصر من الدول المصدرة للأسمدة للاتحاد الأوروبى مما يلزم شركاتها بتقديم شهادة كربونية للمنتجات المصدرة حتى تتمكن من الاستمرار فى التصدير.

وأضاف أن الشركات التى تقوم بالتصدير لأوروبا سوف تقوم بدفع ضريبة ((البصمة الكربونية)) فى حال زيادة الانبعاثات فى المنتجات عن الحد الأقصى بعدما منح الاتحاد مهلة 3 سنوات، على أن تطبق الضريبة بدءاً من عام 2026 حيث تقوم بدفع 90 يورو على كل طن كربون أكثر من الحد الأقصى.

ويعد طن الكربون هو وحدة القياس للانبعاثات، ولذلك كل طن من الانبعاثات يساوى شهادة خفض كربونية.

من ناحية أخرى تستهدف مجموعة سيكم القابضة تحقيق معدل نمو فى حجم أعمال الشركة العام المقبل بنسبة تترواح بين 25 و30%.

وقال أبو العيش، إن أكبر شركات مجموعة سيكم والتى تساهم بحصة كبيرة من حجم أعمال الشركة تصل إلى 50% هى شركة إيزيس للمنتجات الطبيعية، التى تقدم عدد من المنتجات فى القطاع الغذائي، وتستهدف التوسع بإضافة منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة.

أضاف أن الخطة التى تعتزم شركة إيزيس تنفيذها تستهدف تغطية الاحتياجات المنزلية من الغذاء، ولدى الشركى حاليا نحو 120 منتجا يتركز أغلبها فى الأعشاب، وتستهدف التوسع فى باقى المنتجات بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن شركة إيزيس لديها حصة سوقية من قطاع الأعشاب تصل إلى 90%، وأن الهدف الأساسي هو تقديم منتجات صحية، فيما تمتلك الشركة مصنعين إحداها للأعشاب، والاخر للمياه، ويجرى حاليًا العمل على التوسع بالمصنع الثالث.

وأضاف أبو العيش، أن الشركة اعتمدت استثمار نحو 100 مليون جنيه فى توسعاتها الجديدة، مع مراعاة تضييق حجم التوسعات نظرًا لارتفاع التكلفة الاستثمارية فى ظل التحديات الراهنة، خاصة وأن الشركة باتت تبتعد بصورة كبيرة عن الاقتراض نظرًا لارتفاع معدلات الفائدة سواء على المستوى المحلى أو العالمي.

وأكد على أن الشركة تتبنى خطة لتخفيض حجم مديونياتها التى تصل إلى 800 مليون جنيه، مقسمة بواقع 50% للقروض بالجنيه المصري، وأخرى بالعملة الأجنبية، موضحًا أن الرافعة المالية للشركة“نسبة الدين إلى الأسهم” تصل إلى 1:3.

وأكد على أن شركته تخطط لمضاعفة الاستثمارات بعد وضوح الرؤية فى السوق المحلية، متوقعًا أن تشهد الأوضاع الاقتصادية استقرارًا وتتضح الرؤية أمام المستثمرين فيما يتعلق بالقدرة على التخطيط فى غضون عام ونصف.

وتابع أن العنصر الهام الذي دفع الشركة لتجاوز التحديات الاقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية هو توزيع الأعمال بطريقة صحية بواقع 50% للتصدير، و50% للسوق المحلية، مؤكدًا أن الفرص التصديرية منحت الشركة سيولة جيدة من النقد الأجنبي دفعها لتجاوز الأزمات.

وأوضح أن المجموعة تركز خلال الفترة الراهنة على تعظيم حجم الأعمال، وتخفيض الرافعة المالية، وزيادة الصادرات، والتوسع فى الطاقات الإنتاجية مما يعطيها المجال أمام المزيد من النمو.

وتمتلك مجموعة سيكم القابضة 5 شركات تعمل فى مجالات مختلفة وتركز على الحفاظ على البيئة وتتبنى معايير التنمية المستدامة، على رأسها: شركة إيزيس للصناعات الغذائية، وشركة لوتس للمستحضرات الطبية، و”نيتشر تاكس”، و”سيكم للأراضي الزراعية”.

وذكر أن شركة لوتس للمستحضرات الطبية تتوسع حاليًا فى طاقتها الإنتاجية وتقوم بتوريد 50% من منتجاتها النباتية الطبيعية إلى مصانع إيزيس، وباقى الطاقة الإنتاجية إلى منتجين أخرين، ويبلغ حجم إنتاج الشركة من النباتات الطبية قرابة 20 ألف طن.

وأضاف، أن الشركة توسعت مؤخرًا فى تقديم منتجات جديدة من مستحذرات التجميل الطبية، وتعمل بصورة مستمرة على استحداث أدوية بديلة من النباتات والأعشاب والمستخلصات الطبية الطبيعية.

وعلى صعيد شركة نيتشرتيكس المتخصصة فى تصنيع الملابس القطنية فإنها تتواجد حاليًا فى 25 بلدا وكل إنتاج الشركة يوجه لعملية التصدير، خاصة وأنها منتجات قطنية تتوافق مع معايير التنمية المستدامة، ولا يصدر عنها انبعاثات كربونية ومصنوعة من القطن الحيوى، مؤكدًا أن الشركة لديها خطة للتوسع بالأسواق التصديرية إلى 35 بلدًا حول العالم فى الفترة المقبلة.

وتابع أن الشركة تعمل على تصنيع الملابس فى كافة الفئات العمرية، ولكنها تركز بصورة أساسية على فئة الأطفال من بين الفئات العمرية.

وتابع أن الشركة تدير أيضًا عملية صناعة زراعة القطن الحيوى التى تقوم مجموعة سيكم بزراعته فى مزراعها المنتشرة حول مصر ولدى الشركة مزارع فى المنيا والشرقية بمساحة تصل إلى 7 آلاف فدان، بالإضافة إلى مزارع أخرى فى سيوة ومناطق أخرى، ويصل حجم الإنتاج السنوى من القطن الحيوى أكثر من ألفى طن وهو فى تزايد مطرد.

ويرى أبو العيش أن هناك فرصة قوية وتنافسية ناتجة من تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وهى التصدير، فالشركات لديها فرصة ذهبية فى الوقت الحالى لاقتناص الفرص الحالية، ولكن لابد من رصد الطلب، والقوى الشرائية، واحتياجات المستهلك فى الدول المستهدفة بالتصدير حتى تستطيع تحقيق عائد أقوى من الفرص المتاحة فى الأسواق.

واستطرد قائلا:“فكر دعم الصادرات مبني على مساعدة الشركات التي تصدر في مصر على أن يكون لها قدرة تنافسية في السوق العالمي، والتكاليف فى مصر حاليا أعلى من منافسين آخرين وهو ما يتطلب دعمًا، ودعم الصادرات يجب أن ينظر على المنافسة العالمية والأسعار العالمية لمحاولة منح مصر فرصة للمنافسة”.

وأكد على أن هناك فرص واعدة فى قطاعات الأغذية، والملابس، بالإضافة إلى الأدوية، ولكن قطاع الملابس سريع النمو ولديه فرص فى كل الأسواق.

وتابع أن الشركات أيضًا لديها فرص في السوق المحلية، خاصة أن مصر سوق استهلاكي واسع، وعمليات البيع والشراء للاحتياجات الأساسية لن تتوقف بأى حال، ولكن القوى اشلرائية لابد من مراقبتها بصورة مستمرة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وتوقع أن شتهد معدلات التضخم انخفاضًا فى الفترات المقبلة إذا استمر الاتجاه فى مسار تنازلى، ولكن القوى الشرائية والفرص في السوق المحلية مرهونة بانخفاض معدلات التضخم إلى مستويات ما قبل الأزمة، مرجحًا أن يشهد العام المقبل انخفاض حقيقى فى معدلات التضخم فى البلاد.