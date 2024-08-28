بي واي دي تستهدف بيع 500 ألف سيارة في الأسواق خارج الصين هذا العام - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ، مع استمرارها في تشييد مراكز إنتاج عالمية للتغلب على التعريفات الجمركية التي تفرضها بعض الدول الغربية على السيارات الصينية.
وتتجه الشركة الصينية المدعومة من الملياردير“وارن بافت” لتحقيق مبيعات خارجية قدرها 500 ألف سيارة هذا العام، بعدما باعت 270 ألف سيارة في الأسواق الخارجية خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، وهو ما يمثل حوالي 14% من إجمالي مبيعاتها.
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وبشكل عام، تستهدف“بي واي دي” بيع ما يقرب من 3.6 مليون سيارة كهربائية بالكامل وهجينة قابلة للشحن الخارجي هذا العام، معظمها في سوقها المحلي.
وقالت النائبة التنفيذية للرئيس“ستيلا لي” في مقابلة أجرتها معها“بلومبرج” بالمقر الرئيسي للشركة: ستمثل سوقنا الخارجية نسبة كبيرة من مبيعاتنا العالمية في المستقبل، وبالتحديد فإن ما يقرب من نصف المبيعات ستأتي من الخارج.
وذلك مع استثمار“بي واي دي” مليارات الدولارات في مرافق الإنتاج في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية من أجل خدمة أسواقها المحلية وتجنب الحواجز التجارية.
وفرض الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا الشهر رسومًا إضافية بنسبة 17% على سيارات“بي واي دي”، بينما فرضت كندا وأمريكا رسومًا بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية، بسبب اتهام الصين بدعم صناعة السيارات.
المصدر:
MENAFN28082024000202011048ID1108609491
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