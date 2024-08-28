بي واي دي تستهدف بيع 500 ألف سيارة في الأسواق خارج الصين هذا العام - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ، مع استمرارها في تشييد مراكز إنتاج عالمية للتغلب على التعريفات الجمركية التي تفرضها بعض الدول الغربية على السيارات الصينية.

وتتجه الشركة الصينية المدعومة من الملياردير“وارن بافت” لتحقيق مبيعات خارجية قدرها 500 ألف سيارة هذا العام، بعدما باعت 270 ألف سيارة في الأسواق الخارجية خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، وهو ما يمثل حوالي 14% من إجمالي مبيعاتها.

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وبشكل عام، تستهدف“بي واي دي” بيع ما يقرب من 3.6 مليون سيارة كهربائية بالكامل وهجينة قابلة للشحن الخارجي هذا العام، معظمها في سوقها المحلي.

وقالت النائبة التنفيذية للرئيس“ستيلا لي” في مقابلة أجرتها معها“بلومبرج” بالمقر الرئيسي للشركة: ستمثل سوقنا الخارجية نسبة كبيرة من مبيعاتنا العالمية في المستقبل، وبالتحديد فإن ما يقرب من نصف المبيعات ستأتي من الخارج.

وذلك مع استثمار“بي واي دي” مليارات الدولارات في مرافق الإنتاج في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية من أجل خدمة أسواقها المحلية وتجنب الحواجز التجارية.

وفرض الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا الشهر رسومًا إضافية بنسبة 17% على سيارات“بي واي دي”، بينما فرضت كندا وأمريكا رسومًا بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية، بسبب اتهام الصين بدعم صناعة السيارات.





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