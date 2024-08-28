الطاقة الدولية: المصادر المتجددة تقود نمو إنتاج الكهرباء في دول منظمة التعاون الاقتصادي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت وكالة الطاقة الدولية إن أحدث تقديراتها تشير إلى أن إنتاج الكهرباء في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية زاد بفضل المصادر المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية.
وأوضحت تقديرات نشرتها المنظمة أن إجمالي الكهرباء المولدة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية“OECD” بلغ 854.4 تيراواط/ ساعة في مايو 2024، بزيادة سنوية نسبتها 3.7%.
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وأضافت أن هذه الزيادة ترجع بشكل أساسي إلى النمو القوي في توليد الطاقة المتجددة، حيث ارتفع إجمالي الكهرباء المولدة من هذه المصادر بنسبة 6.6% على أساس سنوي في مايو.
وأن الطاقة الشمسية كانت في مقدمة مصادر الكهرباء المتجددة، إذ قفز إنتاجها بنسبة 19.7% على أساس سنوي في الشهر ذاته، يليها طاقة الرياح بنمو سنوي قدره 5.8% في الإنتاج.
وارتفع إنتاج الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.5% سنوياً في مايو حسبما ورد في البيانات، وقالت الوكالة إن انخفاض الإنتاج في الدول التابعة للمنظمة في أوروبا (-11.4%) ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ (-5.5%) تم تعويضه بزيادة إنتاج الدول الواقعة في الأمريكتين بنسبة 6.6%.
وتابعت الوكالة بأن توليد الكهرباء من الطاقة النووية في دول المنظمة نما بنسبة 5.5% سنوياً، وظلت حصة المصادر النووية في مزيج الكهرباء بدول المنظمة مستقرة عند 16.7%.
المصدر:
MENAFN28082024000202011048ID1108609490
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