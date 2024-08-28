الطاقة الدولية: المصادر المتجددة تقود نمو إنتاج الكهرباء في دول منظمة التعاون الاقتصادي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وكالة الطاقة الدولية إن أحدث تقديراتها تشير إلى أن إنتاج الكهرباء في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية زاد بفضل المصادر المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية.

وأوضحت تقديرات نشرتها المنظمة أن إجمالي الكهرباء المولدة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية“OECD” بلغ 854.4 تيراواط/ ساعة في مايو 2024، بزيادة سنوية نسبتها 3.7%.

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وأضافت أن هذه الزيادة ترجع بشكل أساسي إلى النمو القوي في توليد الطاقة المتجددة، حيث ارتفع إجمالي الكهرباء المولدة من هذه المصادر بنسبة 6.6% على أساس سنوي في مايو.

وأن الطاقة الشمسية كانت في مقدمة مصادر الكهرباء المتجددة، إذ قفز إنتاجها بنسبة 19.7% على أساس سنوي في الشهر ذاته، يليها طاقة الرياح بنمو سنوي قدره 5.8% في الإنتاج.

وارتفع إنتاج الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.5% سنوياً في مايو حسبما ورد في البيانات، وقالت الوكالة إن انخفاض الإنتاج في الدول التابعة للمنظمة في أوروبا (-11.4%) ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ (-5.5%) تم تعويضه بزيادة إنتاج الدول الواقعة في الأمريكتين بنسبة 6.6%.

وتابعت الوكالة بأن توليد الكهرباء من الطاقة النووية في دول المنظمة نما بنسبة 5.5% سنوياً، وظلت حصة المصادر النووية في مزيج الكهرباء بدول المنظمة مستقرة عند 16.7%.





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