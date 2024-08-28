ارتداد الأسهم اليابانية في الختام مع استمرار ضعف الين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت الأسهم اليابانية للارتفاع في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مع استمرار تراجع سعر صرف الين، وبينما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية هامة نهاية الأسبوع الجاري.

وأنهى مؤشر“نيكي” تعاملات اليوم مرتفعاً بنسبة 0.22% إلى 38371 نقطة بعد انخفاضه بنفس النسبة تقريباً في مستهل الجلسة، وزاد مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.42% إلى 2692 نقطة.

موضوعاتانخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار .. والفضة تتراجع بنحو 1.5% أرباح“ستادلر” السويسرية لمعدات السكة الحديد تنمو 7% بأول 6 أشهر ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع استمرار موسم نتائج الأعمال

وساعد على ذلك ارتفاع العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.39% إلى 144.51 ين ، بعدما سجل الين 143.69 للدولار خلال تعاملات الثلاثاء.

وأكد نائب محافظ بنك اليابان“ريوزو هيمينو” في خطاب نُشر اليوم على الموقع الإلكتروني للمصرف، على أن البنك المركزي سوف يحافظ على نهجه المتمثل في مواصلة رفع أسعار الفائدة حال استمرار التضخم في الاتجاه المرجو.

وعلى صعيد آخر، يترقب المستثمرون الجمعة القادمة صدور بيانات البطالة، ومبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي في اليابان، للحصول على معلومات أكثر حول النشاط الاقتصادي للبلاد وحالة الطلب الكلي.





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