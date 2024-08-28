ارتداد الأسهم اليابانية في الختام مع استمرار ضعف الين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحولت الأسهم اليابانية للارتفاع في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مع استمرار تراجع سعر صرف الين، وبينما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية هامة نهاية الأسبوع الجاري.
وأنهى مؤشر“نيكي” تعاملات اليوم مرتفعاً بنسبة 0.22% إلى 38371 نقطة بعد انخفاضه بنفس النسبة تقريباً في مستهل الجلسة، وزاد مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.42% إلى 2692 نقطة.
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وساعد على ذلك ارتفاع العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.39% إلى 144.51 ين ، بعدما سجل الين 143.69 للدولار خلال تعاملات الثلاثاء.
وأكد نائب محافظ بنك اليابان“ريوزو هيمينو” في خطاب نُشر اليوم على الموقع الإلكتروني للمصرف، على أن البنك المركزي سوف يحافظ على نهجه المتمثل في مواصلة رفع أسعار الفائدة حال استمرار التضخم في الاتجاه المرجو.
وعلى صعيد آخر، يترقب المستثمرون الجمعة القادمة صدور بيانات البطالة، ومبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي في اليابان، للحصول على معلومات أكثر حول النشاط الاقتصادي للبلاد وحالة الطلب الكلي.
المصدر:
MENAFN28082024000202011048ID1108609489
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