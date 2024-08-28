دبي تستضيف الدورة الثانية لمعرض فيسبا الشرق الأوسط للطباعة واللافتات في يناير 2025

(MENAFN
- Shamalcomms) دبي، الإمارات العربية المتحدة | 27 أغسطس 2024: سينظم معرض فيسبا الشرق الأوسط، الذي يجمع كبار صناع القرار والمتخصصين والموردين والموزعين والمصنعين في قطاع الطباعة و النسيج واللافتات، دورته الثانية في مركز دبي للمعارض خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير 2025.
ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق الطباعة الرقمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.16 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.93٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك وفقاً لبيانات شركة الأبحاث الدولية "موردور إنتليجينس". كما أشار تقرير آخر إلى أن قطاع الطباعة العالمي قدرت قيمته بنحو 357 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يتجاوز 443 مليار دولار بحلول عام 2028.
وكشف دراسة نشرها الاتحاد الدولي لطباعة المنسوجات والطباعة الرقمية واللافتات (FESPA)، أن مزودي خدمات الطباعة أشاروا إلى تسجيل زيادة متوسطة بنسبة 7٪ في الإيرادات منذ عام 2018 على الرغم من التأثير الاقتصادي السلبي للجائحة. وشارك في الدراسة 1788 شخص من 120 دولة من العاملين في شركات اللافتات وشاشات العرض والطابعات التجارية ومتخصصي طباعة المنسوجات والملابس وطابعات التغليف.
كما أشارت الدراسة إلى زيادة الطلب على المنتجات والممارسات الصديقة للبيئة، حيث يبحث 72٪ من مشتري المطبوعات بنشاط عن المنتجات الصديقة للبيئة أو المنتجة باستخدام عمليات مستدامة. وشملت الاتجاهات المهمة الأخرى أيضاً تزايد البحث عن عمليات تسليم أسرع، وزيادة التخصيص، وزمن طباعة أقصر.
واستقطبت الدورة الأولى لمعرض فيسبا الشرق الأوسط للطباعة واللافتات، والذي أقيم على مدار ثلاثة أيام في يناير الماضي نحو 150+ جهة عارضة وأكثر من 3000 زائر من 88 دولة مختلفة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند وباكستان والكويت والعراق وسلطنة عمان والأردن ومصر والبحرين وقطر وتركيا وإيران وتنزانيا.
وأكد ما يقرب من ثلاثة أرباع الزوار أن السبب الرئيسي لزيارتهم للمعرض هو الاطلاع على أحدث تقنيات الطباعة الرقمية، وأراد ما يقرب من نصفهم التفاعل مع العارضين الذين يعرضون الطباعة ثلاثية الأبعاد واللافتات وشاشات العرض. كما كان الزوار مهتمين بشكل خاص أيضاً بموردي الطباعة للهدايا والمنتجات الترويجية والأحبار والمواد الاستهلاكية الخاصة بالطباعة.
كما وفر المعرض منصة مثالية لبرنامج (FESPA) التعليمي المجاني) تبادل القيادة( FLEx - FESPA الذي يقدمه 18 خبيراً عالمياً ويتضمن العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل والعروض التوضيحية العملية.
وقال بازيل قاسم، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الاتحاد الدولي لطباعة المنسوجات والطباعة الرقمية واللافتات (FESPA): "حظي معرض فيسبا الشرق الأوسط في دورته الأولى باهتمام كبير. وتوقع العارضون تسجيل أكثر من مليون دولار من المبيعات الجديدة في المتوسط، ووصل معدل رضا المشاركين في الحدث لنحو 92٪، كما يرى 85٪ منهم أن المشاركة في المعرض أصبحت الآن جزءاً مهماً من استراتيجية التسويق الخاصة بهم".
وأضاف بالقول: "لقد ساهم نجاح الدورة الأولى بترسيخ سمعة ومكانة هذا المعرض كحدث عالمي بارز لاستعراض التقنيات والمنتجات الجديدة في القطاع، وتوفير الوصول إلى محتوى تعليمي عالي الجودة، فضلاً عن فرص التواصل وتبادل المعرفة."
MENAFN28082024007410016543ID1108609188
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.