الاحتلال يطلق عملية واسعة في شمال الضفة وسقوط العديد من الشهداء والمصابين مع بدء تنفيذها

MENAFN - Palestine News ) جنين /PNN / اعلن جيش الاحتلال الإسرائيليبدء عملية عسكرية واسعة وطويلة في شمال الضفة تشمل مدن جنين وطولكرم وطوباس .

وقالت مصادر عبرية ان هذه العملية هي الأكبر منذ عام 2002 متوقعة أن تستمر لوقتٍ طويل.

وبحسب المصادر العبرية فان العملية الإسرائيلية شمالي الضفة الغربية تنفذ بدعم من مروحيات ومسيرات وتشمل جنين وطوباس وطولكرم ومخيماتها.

وقالت صحيفة يديعوت احرنوت ان العملية العسكرية في جنين وطوباس وطولكرم قد تتضمن إخلاء السكان الفلسطينيين من مناطق الاشتباك مما انها قد تستمر لايام طويلة وفق ما قالت اذاعة جيش الاحتلال.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت فان

جهاز الشاباك وقوات المستعربين تنضم للجيش في عملياته شمالي الضفة الغربية

فلسطينيا قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية ان قوات الاحتلال تعيق عمل فرق الإسعاف شمالي الضفة الغربية خلال عمليتها العسكرية.

واعلنت الجمعية ان تسع شهداء سقطوا في العدوان الاسرائيلي على شمال الضفة الغربية حتى الان في وقت ما تزال فيه قوات جيش الاحتلال تمنع طواقم الهلال الاحمر من الوصول لمصابين وشهداء منا قد يرفع العدد بشكل كبير.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين انها تنسق مع الصليب الأحمر لنقل المصابين إلى المستشفيات.

واشارت الجمعية انه لا يمكن الوصول إلى مستشفى ابن سينا بسبب حصار قوات الاحتلال موضحة ان بعض الطرق مغلقة كليا بآليات الاحتلال وبالسواتر الترابية.

في طولكرم، تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات المدينة بعد اقتحامها من محورها الغربي، وتتمركز الآليات الإسرائيلية في محيط مستشفيي الإسراء التخصصي في الحي الغربي، والشهيد ثابت ثابت الحكومي، وفرضت حصارا عليهما، وأعاقت حركة تنقل مركبات الإسعاف، واحتجزت مركبة إسعاف أمام المستشفى الحكومي، وفتشتها.

وانتشرت آليات الاحتلال في أحياء ومفارق طولكرم، وتحديدا شارع نابلس ودوار اكتابا وحي الرشيد في ضاحية ذنابة، وجبل النصر على مدخل مخيم نور شمس شرقا مع انتشار للمشاة والقناصة في الأحراش والمزارع المحيطة بالمخيم، وسط تحليق مكثّف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض.

و استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، فجر الأربعاء، نتيجة قصف نفذه جيش الاحتلال من طائرة مسيّرة على مخيم الفارعة جنوبي طوباس، وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن الطواقم تواجه صعوبة في الوصول إلى عدد من الإصابات، بسبب محاصرة المخيم، وقيام قوات الاحتلال بمنع وصول مركبات الإسعاف وعرقلة عمل طواقمها.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة، منتصف الليلة، بعدد كبير من جنود المشاة، وأتبعتها بتعزيزات عسكرية إلى المخيم من جهة حاجز الحمرا العسكري، برفقة جرافة.















