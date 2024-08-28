الاحتلال يطلق عملية واسعة في شمال الضفة وسقوط العديد من الشهداء والمصابين مع بدء تنفيذها

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين /PNN / اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي
بدء عملية عسكرية واسعة وطويلة في شمال الضفة تشمل مدن جنين وطولكرم وطوباس .
وقالت مصادر عبرية ان هذه العملية هي الأكبر منذ عام 2002 متوقعة أن تستمر لوقتٍ طويل.
وبحسب المصادر العبرية فان العملية الإسرائيلية شمالي الضفة الغربية تنفذ بدعم من مروحيات ومسيرات وتشمل جنين وطوباس وطولكرم ومخيماتها.
وقالت صحيفة يديعوت احرنوت ان العملية العسكرية في جنين وطوباس وطولكرم قد تتضمن إخلاء السكان الفلسطينيين من مناطق الاشتباك مما انها قد تستمر لايام طويلة وفق ما قالت اذاعة جيش الاحتلال.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت فان
جهاز الشاباك وقوات المستعربين تنضم للجيش في عملياته شمالي الضفة الغربية
فلسطينيا قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية ان قوات الاحتلال تعيق عمل فرق الإسعاف شمالي الضفة الغربية خلال عمليتها العسكرية.
واعلنت الجمعية ان تسع شهداء سقطوا في العدوان الاسرائيلي على شمال الضفة الغربية حتى الان في وقت ما تزال فيه قوات جيش الاحتلال تمنع طواقم الهلال الاحمر من الوصول لمصابين وشهداء منا قد يرفع العدد بشكل كبير.
وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين انها تنسق مع الصليب الأحمر لنقل المصابين إلى المستشفيات.
واشارت الجمعية انه لا يمكن الوصول إلى مستشفى ابن سينا بسبب حصار قوات الاحتلال موضحة ان بعض الطرق مغلقة كليا بآليات الاحتلال وبالسواتر الترابية.
في طولكرم، تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات المدينة بعد اقتحامها من محورها الغربي، وتتمركز الآليات الإسرائيلية في محيط مستشفيي الإسراء التخصصي في الحي الغربي، والشهيد ثابت ثابت الحكومي، وفرضت حصارا عليهما، وأعاقت حركة تنقل مركبات الإسعاف، واحتجزت مركبة إسعاف أمام المستشفى الحكومي، وفتشتها.
وانتشرت آليات الاحتلال في أحياء ومفارق طولكرم، وتحديدا شارع نابلس ودوار اكتابا وحي الرشيد في ضاحية ذنابة، وجبل النصر على مدخل مخيم نور شمس شرقا مع انتشار للمشاة والقناصة في الأحراش والمزارع المحيطة بالمخيم، وسط تحليق مكثّف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض.
و استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، فجر الأربعاء، نتيجة قصف نفذه جيش الاحتلال من طائرة مسيّرة على مخيم الفارعة جنوبي طوباس، وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن الطواقم تواجه صعوبة في الوصول إلى عدد من الإصابات، بسبب محاصرة المخيم، وقيام قوات الاحتلال بمنع وصول مركبات الإسعاف وعرقلة عمل طواقمها.
واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة، منتصف الليلة، بعدد كبير من جنود المشاة، وأتبعتها بتعزيزات عسكرية إلى المخيم من جهة حاجز الحمرا العسكري، برفقة جرافة.
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