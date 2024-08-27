ولي العهد السعودي يؤكد مواصلة الجهود لوقف التصعيد في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 27 - 8 (كونا) -- اكد ولي العهد
السعودي الامير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء مواصلة المملكة جهودها مع الاطراف الدولية لوقف التصعيد في قطاع غزة الفلسطيني.
وذكرت وكالة الانباء السعودية ان ذلك جاء خلال استقبال الامير محمد بن سلمان للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وبينت الوكالة ان بن سلمان اكد خلال اللقاء وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة وتحقيق آماله وطموحاته والوصول الى السلام العادل والدائم. (النهاية)
خ ن ش / ر ج
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