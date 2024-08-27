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ولي العهد السعودي يؤكد مواصلة الجهود لوقف التصعيد في غزة

8/27/2024 11:56:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 27 - 8 (كونا) -- اكد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء مواصلة المملكة جهودها مع الاطراف الدولية لوقف التصعيد في قطاع غزة الفلسطيني.


وذكرت وكالة الانباء السعودية ان ذلك جاء خلال استقبال الامير محمد بن سلمان للرئيس الفلسطيني محمود عباس.


وبينت الوكالة ان بن سلمان اكد خلال اللقاء وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة وتحقيق آماله وطموحاته والوصول الى السلام العادل والدائم. (النهاية)




خ ن ش / ر ج




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