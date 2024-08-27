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تضخم البيروقراطية يهدد بضياع مزيد من الفرص الاقتصادية

8/27/2024 11:53:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة عمان- في ظل تغلغل مظاهر البيروقراطية في مفاصل القطاعين العام والخاص في الأردن، يؤكد خبراء أن هذه الظاهرة باتت تهدر كثيرا من الفرص المتاحة أمام الاقتصاد الوطني، لا سيما في القطاعات الإنتاجية (الصناعة، الزراعة) وقطاعي الاستثمار والتجارة.
وثمة أسباب أشار إليها الخبراء أسهمت إلى حد كبير في تضخم حجم البيروقراطية محليا، من بينها تركز المسؤوليات في المستويات الإدارية العليا في القطاع العام على حساب تهميش دور صغار الإداريين إضافة إلى التأخر في معالجة الكثير من القوانين والتشريعات السائدة في المؤسسات الحكومية، وترهل القطاع العام وتقادم أدوات إدارته.
ويعتقد الخبراء أن البيروقراطية هي واحدة من التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الأردني فيما يشير هذا المصطلح إلى حالة الترهل الإداري وضعف أداء القطاع العام، والتمسك الحرفي باللوائح والنصوص والتردد في اتخاذ القرارات، علما بأن مفهومها الحقيقي كان يشير سابقا إلى الأنظمة والأساليب المتبعة من قبل المؤسسات الكبيرة والحكومات لتنفيذ أعمالها لكنه تحول مع إساءة استخدامه.
وأجمع خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ"الغد" على أن منسوب البيروقراطية في الأردن تنامى خلال السنوات الأخيرة بصورة كبيرة ومقلقة للغاية، وأنها باتت متجذرة بشكل يصعب إمكانية التغلب عليها سريعا، لافتين إلى أن انتشارها لا يقتصر على القطاع العام إنما بات منتشرا أيضا في القطاع الخاص أيضا.
وطالب الخبراء، بأهمية الإسراع في إنجاز مشروع الحكومة الرقمية والتحول إلى رقمنة الخدمات والاجراءات الحكومية، إضافة إلى ضرورة تغيير النموذج الإداري المطبق محليا نحو نماذج إدارية عصرية تشاركية.
ويضاف إلى ذلك أهمية تسريع خطوات العمل في خطة تحديث القطاع العام، إلى جانب رفع سوية العاملين في القطاع الحكومي من خلال إشراكهم في دورات تدريبية تواكب تطور بيئات العمل عالميا، علاوة على أهمية تطبيق أعلى معايير الكفاءة في اقتناء الموظفين في القطاع الحكومي.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة أطلقت خلال عام 2022 رؤية لتحديث القطاع العام وهي تهدف، بحسب الحكومة، إلى بناء قطاع عام ممكن ويعيد الألق والتميز للإدارة العامة، إضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الإدارة العامة.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري: "إن منسوب البيروقراطية في الأردن تزايد بصورة كبيرة ومقلقة خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت اليوم أحد الظواهر السلبية المعيقة للاقتصاد الوطني"مؤكدا أن تجذرها محليا يصعب من إمكانية محوها والتغلب عليها بسهولة.
وأضاف الحموري "تفشي البيروقراطية محليا يعود بشكل أساسي إلى ترهل القطاع العام، وتقادم أدوات إدارته وتركيز المسؤوليات في المستويات الإدارية العليا، مما يجعل هاجس المسؤولية والخوف منها موجود لدى الموظفين في مستويات الإدارة الوسطى والدنيا والتردد في اتخاذ القرارات، وانتظار الحصول على موافقة الإدارات العليا".
وأكد الحموري أن قطاعات الاستثمار والصناعة والتجارة هي الأكثر تأثرا بالبيروقراطية من غيرها من القطاعات الاقتصادية، إذ يصطدم المستثمرون دائما بالمدة الطويلة للإتمام الإجراءات اللازمة لبدء استثمارتهم، مما يدفع البعض منهم في كثير من الأحيان إلى العدول عن قراره الاستثماري في الأردن، إضافة إلى مواجهة القطاعين الصناعي والتجاري للبيروقراطية في إنجاز معاملاتهم الخدمية (شهادات منشأ، رخص ممارسة للأنشطة) التي تقدمها الدوائر الحكومية والبلدية، فضلا عن مواجهة هذين القطاعين من تعدد الجهات الرقابية والإشرافية واختلاف المعايير والشروط فيما بينهم (المواصفات والمقاييس، الغذاء والدواء، الصحة البلدية ..الخ).
وبهدف التغلب على البيروقراطية والحد من انتشارها محليا وحماية القطاعات الاقتصادية من التأثر بها، دعا الحموري إلى ضرورة الإسراع في إنجاز الحكومة الرقمية، إضافة إلى التوسع في برامج اتمتة ورقمنة الخدمات، إضافة إلى الارتقاء بمستوى مهارات الموظفين، فضلا عن تفعيل آليات رقابية وتقييمية داخل المؤسسات والدوائر المختلفة.
ويذكر أن إجمالي الخدمات التي رقمنتها الحكومة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 1273 خدمة، وهو ما يشكل ما نسبته 53 % من إجمالي الخدمات الحكومية، إذ تنفذ الحكومة برنامجا لتحول رقمي يهدف إلى تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية بالكامل مع نهاية عام 2025.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي مفلح عقل أن البيروقراطية تسببت خلال السنوات الماضية في إهدار الكثير من الفرص المتاحة للاقتصاد الأردني، لا سيما في قطاع الاستثمارات الذي بات الأكثر معاناة بسبب هذه الظاهرة.
وأوضح أن القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة) هي الأخرى ضعفت كفائتها بسبب إهدار فرص متاحة عديدة نتيجة اصطدامها في جدار البيروقراطية.
وتابع عقل "تهميش دور صغار الإداريين في القطاع العام والتأخر في معالجة الكثير من القوانين والتشريعات السائدة في المؤسسات الحكومية، ساهم بشكل لا لبس فيه في تعميق ظاهرة البيروقراطية".
ولفت عقل إلى أن انتشار البيروقراطية محليا، لم يعد يقتصر على القطاع العام، إنما بات يشمل القطاع الخاص بنسق واضح، ما يؤكد أن الخلل امتد إلى منظومة الإدارة على المستوى الوطني.
ومن أجل معالجة ظاهرة البيرقراطية في المملكة، شدد عقل على أهمية رفع سوية العاملين في القطاع الحكومي من خلال إشراكهم في دورات تدريبية تواكب تطور بيئة العمل عالميا، إضافة إلى ضرورة تغيير النموذج الإداري المطبق محليا نحو نماذج إدارية عصرية تشاركية، علاوة على أهمية التحول الكلي إلى رقمنة الخدمات واستغلال توفر الأردن على بنية تحتية جيدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
إلى ذلك اعتبر الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن حجم سيطرة البيروقراطية على أداء القطاع العام تعد أحد أبرز الميعقات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتقدمه.
وأكد أن انتشارها أثر سلبا على نمو الاقتصاد الوطني وتحسن مؤشراته، فيما شدد على أنه لا يمكن تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي ما لم يتم إصلاح الإدارة العامة، والقضاء التام على أشكال البيروقراطية كافة التي تعد مظهرا من مظاهر الترهل الإداري.
وقال زوانة "مستوى الإدارة العامة في الأردن كان مضرب مثل في المنطقة ولعب دورا مهما في نهضة الاقتصاد الوطني خلال العقود السابقة، إلا أنه في السنوات الاخير تعرض إلى حالة من التهميش والتراجع، الأمر الذي نجم عنه تنام واضح للبيروقراطية (العدو الحقيقي لاقتصاد أي دولة)".
ولفت إلى أن البيروقراطية تؤثر أيضا على قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة في ممارسة أنشطتها الاقتصادية عدا عن قابلية المستثمرين في الاستثمار في هذا البلد من عدمه.
ودعا زوانة إلى أهمية تطبيق مجموعة من الحلول الممكنة لمجابهة ظاهرة البيروقراطية، وهي تسريع خطوات العمل في خطة تحديث القطاع العام، إضافة إلى أهمية تطبيق أعلى معايير الكفاءة في اختيار الموظفين في القطاع الحكومي، إلى جانب التحول الكامل إلى رقمنة الخدمات والإجراءات الحكومية".

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