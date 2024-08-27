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أمطار الفجر تقطع الكهرباء وتحتجز السيارات في الباحة والدرب

8/27/2024 11:41:08 PM

(MENAFN- Al Watan) سجّلت منطقتا مكة المكرمة والباحة أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية بـ22.4 ملم في كلٍ من ميسان، وشدا بالمخواة، بينما سجّل حي النزهة بالباحة 19.8 ملم، ومطار الباحة بالعقيق 15.5 ملم، والعقيق 13.4 ملم، ومدينة الباحة 12.2 ملم، وسد الليث في الليث بمكة المكرمة 8.4 ملم، والقنفذة 1.0 ملم.
وشهدت منطقة عسير، الثلاثاء، أمطارا غزيرة، صاحبها رياح شديدة السرعة، مع انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، شملت مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
تحذيرات متاخرة
هطلت أمطار غزيرة على منطقة الباحة وجميع محافظاتها، أدت إلى جريان الأودية والسيول، وتسببت في احتجازات وخروج بعض السيارات عن مسار الطريق بسبب قوة السيول التي اجتاحت الطرق العامة، بينما أصدر المركز الوطني تنبيهات عدة باللون الأحمر عن سقوط أمطار غزيرة، ولكن امتنع عدد من الإدارات التعليمية في السراة وتهامة عن تعليق الدراسة.
في حين كشفت مصادر لـ((الوطن)) أن التحذيرات أتت متأخرة بعد الفجر وخلال اتجاه الأهالي ووسائل النقل إلى المدارس، أوضحت بعض المصادر أن تعليق الدراسة أصبح مرنا، حيث إن مديري المدارس أصبحت لديهم الصلاحية في اتخاذ قرار التعليق، على الرغم من أنهم أكدوا عدم صلاحيتهم إلا في أمور تتعلق بداخل المدرسة، من انقطاع مياه أو كهرباء أو مشاكل في المبنى فقط.
أعمدة الكهرباء
شهد القطاع التهامي والساحلي، أمس، أمطارا غزيرة أدت إلى انقطاع الكهرباء، وسقوط الكثير من أعمدة الكهرباء، بينما صاحبت الأمطار رياح شديدة أدت إلى تطاير الهناقر (الصنادق)، وتعرض الكثير من المنازل إلى تلفيات مادية.
منسوب المياه
هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية ورياح شديدة على محافظة الدرب بمنطقة جازان منذ الفجر، سالت على أثرها عدد من الأودية مع ارتفاع منسوب المياه بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، وداخل الأحياء السكنية، مع تضرر الطبقة الأسفلتية. كما أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي بعدد من الأحياء، استمرت ساعات، مع استنفار الجهات المعنية والأمنية، لمتابعة الحالة المطرية.
وأعلن متحدث ⁧‫تعليم منطقة جازان‬⁩، إبراهيم الحازمي، تحويل الدراسة اليوم الأربعاء عن بُعد‬⁩ عبر ⁧‫منصة ((مدرستي))‬⁩ في جميع مكاتب التعليم بالإدارة العامة للتعليم في منطقة جازان، وإدارة تعليم محافظة صبيا، والمدارس التابعة لها.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من أمس الثلاثاء حتى السبت المقبل.
كميات لهطول الأمطار ((بالملم))
الباحة
22.4
عسير
16
جازان
11
نجران
4
المدينة المنورة
0.9
تبوك
0.6
حائل
0.6

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