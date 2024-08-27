كيف سيتأثر أداء صناديق الاستثمار بخفض الفائدة المرتقب؟ - جريدة البورصة

تجبر أسعار الفائدة القياسية محليًا وعالميًا مديرى الاصول على إعادة ترتيب خطتهم الاستثمارية نحو نوعية الصناديق المستهدف إطلاقها، وكذلك قنوات الاستثمار التى ستوجه لها أموالها.

ويرى المتعاملون أن خفض أسعار الفائدة سيعيد الرواج لصناديق الأسهم والمعادن النفيسة التى باتت قبلة مديرى الأصول فى العام الجاري.

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قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن صناديق الاستثمار النقدية تستفيد من أسعار الفائدة المرتفعة، نظراً لتركيزها على الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت، والعكس صحيح فخفض أسعار الفائدة فى أكثر الحالات يمكن أن يؤدى إلى تراجع أداء تلك الصناديق.

وأوضح حسن أن حجم السيولة فى الصناديق النقدية تتأثر بالسلب فى حالة رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، مثلما حدث فى مارس الماضى فيتجه المستثمرون فى تلك الصناديق خاصة الأفراد بسحب أموالهم من تلك الصناديق واستثمارها فى شهادات ادخار أو منتجات الادخار مرتفعة العائد بدل من الوسيط.

وتوقع حسن، أنه حال التوجه لخفض أسعار الفائدة ستصبح صناديق الأسهم والذهب الأكثر رواجاً حينها، نظراً لتأثر البورصة بشكل إيجابى عند خفض أسعار الفائدة، وأيضاُ اتجاه المستثمرين للذهب بعد انخفاض الفائدة على المنتجات الادخارية.

ويطبق البنك المركزى أعلى معدل تاريخى للفائدة على الجنيه منذ مارس الماضى. وتبلغ أسعار الفائدة على الإيداع لدى البنك المركزى 27.25%.

ويوجد إجماع بين المحللين وبنوك الاستثمار على حدوث خفض للفائدة قبل نهاية العام الحالى، وبحسب مذكرة بحثية لبنك جولدمان ساكس فمن المرجح خفضها 1% الشهر المقبل على أن يتبعه خفض آخر بنحو 2% فى الربع الأخير من العام، وهو أقل من الخفض المُقدر سابقًا بنحو 6.25% فى 2024.

وشهدت السوق المصري إقبالا نحو إطلاق صناديق للاستثمار في الذهب بدأت بصندوق إيفولف بالتعاون مع أزيموت مصر، وكذلك صندوق بلتون، وأخيرًا صندوق من قبل الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية.

ويرى إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية أن صناديق الاستثمار النقدية ترتكز بشكل أساسى على الاستثمار فى أذون الخزانة وبعض السندات، نظراً لارتفاع عوائدها التى تصل أحياناً إلى 28%.

وتابع أن مديرى الصناديق من ذلك النوع يتجهون لتوظيف أعلى نسبة من السيولة الموجودة فى أذون الخزانة، لذلك نجد أن معظم الصناديق متشابهة مع بعضها البعض بخلاف فرق لا يتخطى الـ 2% بين بعض الصناديق، على عكس صناديق الأسهم التى يمكن أن نجد الفرق بينها يتخطى الـ 5%.

وأوضح أنه عند الخفض المتوقع حدوثه بنهاية العام الجارى يمكن أن يتجه مديرو الصناديق للاستثمار فى السندات طويلة الأجل وليس أذون الخزانة، متوقعًا أن تكون صناديق الأسهم الأكثر رواجاً حينها، نظراً لأن خفض أسعار الفائدة سيؤدى إلى خفض تكلفة الإقراض على الشركات ومن ثم ارتفاع ربحية الشركات وهو ما يؤدى لارتفاع أسعار الأسهم.

وأطلقت“مباشر” منذ أيام صندوق للاستثمار في الأسهم، فيما اتجهت“أزيموت” لتأسيس صندوق استثمار بأسهم مؤشر الشريعة، إلى جانب إطلاق شركة سي آى أسيت مانجمنت صندوق يتتبع مؤشر الشريعة الإسلامية، وعلى نفس الخطى أطلقت بلتون صندوقين أحدهما لتتبع مؤشر EGX100، والأخر يتتبع مؤشر الشريعة الإسلامي.

قال أحمد مرشد، رئيس قطاع الاستشارات المالية بشركة أزيموت لإدارة الأصول، إن خفض سعر الفائدة سؤثر على صناديق الاستثمار النقدية ولكن ليس بنفس التأثير الذى سيطال الإقبال على حسابات البنوك، نظراً لكون الصناديق تستثمر فى أدوات الدخل الثابت ذات آجال معينة وبفائدة تكون فى بعض الأوقات أعلى من فائدة الكوريدور.

وأشار مرشد إلى أن صناديق الأسهم والذهب يمكن أن تشهد رواجاً عند خفض سعر الفائدة بشرط أن يحدث الخفض بشكل متتالى، مؤكدًا جاذبية صناديق الأسهم خاصة من قبل الأفراد للتحوط من معدلات التضخم المرتفع.