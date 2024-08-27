مصادر: تاكيدا الدوائية مشتري حصة التجاري الدولي في أوتسوكا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) الحصة تبلغ نحو 12.9% من إجمالى أسهم الشركة
علمت“البورصة” أن شركة تاكيدا الدوائية اليابانية هى الطرف المشترى لحصة البنك التجارى الدولى فى شركة مصر أوتسوكا لصناعة المستحضرات الدوائية.
وأضافت المصادر، أن تلك الحصة تبلغ نحو 12.9% من إجمالى أسهم الشركة، ولكنها رفضت الإفصاح عن القيمة لحين إتمام عملية نقل الأسهم.
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ومنذ أيام، أعلن البنك التجارى الدولى عن إتمام عملية تخارجه من شركة مصر أوتسوكا المتخصصة فى صناعة الأدوية وعضو مجموعة أوتسوكا اليابانية.
وقال البنك فى بيان، إن هذا التخارج يتماشى مع استراتيجية الاستثمار المباشر الخاصة بالبنك التجارى الدولي- مصر، والتى تهدف إلى تعظيم العائد على مساهمات البنك مع تعزيز الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للشركات المستثمر فيها.
وأكد البنك أن الصفقة تعد من أهم الاستثمارات التى قام بها البنك فى الفترة الأخيرة، وأن هذا الاستثمار قدم منتجات دوائية استثنائية للسوق المصري، بالإضافة الى عوائد مالية مجزية للبنك عند التخارج.
أضاف أن التخارج يؤكد التزامه باتباع استراتيجيات استثمارية مجزية، تدعم نمو وتطور الصناعات الرائدة فى مصر، بينما تولد العوائد المالية المستهدفة للمساهمين.
ومثل مكتب زكى هاشم وشركاه المستشار القانونى البنك التجارى الدولي-مصر فى الصفقة، بينما قدم مكتب معتوق بسيونى وحناوى الاستشارات القانونية لمجموعة أوتسوكا.
واستثمر البنك فى الشركة منذ عام 2019، وقام فريق الاستثمار المباشر بالبنك بتقديم الخبرة المالية والتوجيه الاستراتيجى من خلال المشاركة النشطة والفعالة لمجلس الإدارة، بما ساعد الشركة على تحقيق إنجازات ملموسه ونمو ملحوظ للأعمال على الصعيدين المحلى والإقليمى.
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