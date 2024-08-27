مصادر: تاكيدا الدوائية مشتري حصة التجاري الدولي في أوتسوكا - جريدة البورصة

علمت“البورصة” أن شركة تاكيدا الدوائية اليابانية هى الطرف المشترى لحصة البنك التجارى الدولى فى شركة مصر أوتسوكا لصناعة المستحضرات الدوائية.

وأضافت المصادر، أن تلك الحصة تبلغ نحو 12.9% من إجمالى أسهم الشركة، ولكنها رفضت الإفصاح عن القيمة لحين إتمام عملية الأسهم.

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ومنذ أيام، أعلن البنك التجارى الدولى عن إتمام عملية تخارجه من شركة مصر أوتسوكا المتخصصة فى صناعة الأدوية وعضو مجموعة أوتسوكا اليابانية.

وقال البنك فى بيان، إن هذا التخارج يتماشى مع استراتيجية الاستثمار المباشر الخاصة بالبنك التجارى الدولي- مصر، والتى تهدف إلى تعظيم العائد على مساهمات البنك مع تعزيز الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للشركات المستثمر فيها.

وأكد البنك أن الصفقة تعد من أهم الاستثمارات التى قام بها البنك فى الفترة الأخيرة، وأن هذا الاستثمار قدم منتجات دوائية استثنائية للسوق المصري، بالإضافة الى عوائد مالية مجزية للبنك عند التخارج.

أضاف أن التخارج يؤكد التزامه باتباع استراتيجيات استثمارية مجزية، تدعم نمو وتطور الصناعات الرائدة فى مصر، بينما تولد العوائد المالية المستهدفة للمساهمين.

ومثل مكتب زكى هاشم وشركاه المستشار القانونى البنك التجارى الدولي-مصر فى الصفقة، بينما قدم مكتب معتوق بسيونى وحناوى الاستشارات القانونية لمجموعة أوتسوكا.

واستثمر البنك فى الشركة منذ عام 2019، وقام فريق الاستثمار المباشر بالبنك بتقديم الخبرة المالية والتوجيه الاستراتيجى من خلال المشاركة النشطة والفعالة لمجلس الإدارة، بما ساعد الشركة على تحقيق إنجازات ملموسه ونمو ملحوظ للأعمال على الصعيدين المحلى والإقليمى.