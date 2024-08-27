35 مسبكاً تفاوض ((الصناعة)) للحصول على رخص إنتاج حديد تسليح - جريدة البورصة

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يتفاوض 35 مسبكًا متخصصًا فى إنتاج البليت مع وزارة الصناعة والنقل للحصول على رخص إنتاج حديد تسليح، ما يمكنهم من استيراد مستلزمات التصنيع، والمنافسة فى سوقى حديد التسليح المحلى والتصديرى.
قالت مصادر لـ”البورصة” إن المسابك تشترى الخامات ومستلزمات التصنيع من السوق المحلى، لعدم امتلاكها بطاقة ((احتياجات وخامات)) التى تُقدّم للبنك لفتح اعتماد مستندى للشركة.
وتملك شركات حديد التسليح هذه البطاقة بموجب سجلها الصناعي.
وكشفت المصادر أن المفاوضات مع الوزارة تهدف إلى خفض تكلفة رخصة الحديد لتتناسب مع جميع المسابك، وقد تصل قيمتها إلى 35 مليون جنيه للمسابك التى يصل إنتاجها إلى 30 ألف طن بليت سنويًا.
وأشارت إلى أن حصول المسابك على رخص تصنيع حديد التسليح يتماشى مع توجهات الحكومة نحو تعميق صناعة الحديد فى مصر.
وتنقسم مصانع الحديد والصلب فى مصر إلى ثلاثة أنواع: الأول مصانع متكاملة، تنتج من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائي. والثانى شركات نصف متكاملة تنتج المنتج النهائى من صهر الخردة أو الحديد الإسفنجى.
أما النوع الثالث فهو مصانع الدرفلة التى تقوم بشراء عروق الصلب من مصدر محلى أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح.
من جانبه، قال مسئول حكومى لـ”البورصة” إن الحكومة منفتحة على منح رخص إنتاج الحديد للشركات المحلية والأجنبية، وخاصة تلك التى ستوجه إنتاجها للتصدير لتعظيم مصادر العملة الأجنبية.
وطرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عام 2021 كراسة شروط رخص الحديد للمستثمرين. وبلغت قيمة رخصة البليت نحو 314 جنيهًا لكل طن، بينما بلغت رخصة الحديد الإسفنجى 117.75 جنيه للطن.
وقال عمر عبدالعزيز، رئيس شعبة المسابك بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن المسابك المتخصصة فى تصنيع وإنتاج البليت تسعى حاليًا للحصول على رخص إنتاج الحديد، لكن ارتفاع قيمتها يمثل عائقًا أمام ذلك.
وأضاف لـ”البورصة” أن بعض المسابك استبدلت الخامات المستوردة بمستلزمات إنتاج محلية بالتعاون مع شركات الصناعات المعدنية، بينما المسابك التى حصلت على رخصة إنتاج حديد تمكنت من استيراد الخامات والتصدير بشكل مرن.
وأشار إلى أن عدد المسابك فى مصر يصل إلى 7 آلاف مسبك، مضيفًا أن الشعبة تتواصل مع الحكومة للحصول على مزيد من التسهيلات للحصول على رخص الحديد، منها خفض تكلفة الرخصة وتسريع الحصول عليها.
ووفقًا لتقرير نشرته شركة ((حديد عز))، ارتفع إنتاج حديد التسليح فى مصر بنسبة 24% ليصل إلى 2.1 مليون طن فى الربع الأول من العام، مقارنة بـ1.7 مليون طن فى الفترة نفسها من العام الماضي. كما زاد حجم استهلاك السوق المحلى إلى 1.55 مليون طن خلال الفترة نفسها، مقابل 1.429 مليون طن.
كتب: عبده عطا وتقى أيمن
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