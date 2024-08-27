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35 مسبكاً تفاوض ((الصناعة)) للحصول على رخص إنتاج حديد تسليح - جريدة البورصة

8/27/2024 11:40:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة “المالية” تدرس زيادة الشريحة الصفرية من الضرائب إلى 45 ألف جنيه سنويًا ((المصرية للاتصالات)) تستأنف الترويج لصفقة بيع الأبراج مصادر:“تاكيدا الدوائية” مشتري حصة“التجاري الدولي” في“أوتسوكا” مصادر: المسابك ترغب فى الحصول على الرخص حتى تتمكن من استيراد الخامات بسهولة

يتفاوض 35 مسبكًا متخصصًا فى إنتاج البليت مع وزارة الصناعة والنقل للحصول على رخص إنتاج حديد تسليح، ما يمكنهم من استيراد مستلزمات التصنيع، والمنافسة فى سوقى حديد التسليح المحلى والتصديرى.

قالت مصادر لـ”البورصة” إن المسابك تشترى الخامات ومستلزمات التصنيع من السوق المحلى، لعدم امتلاكها بطاقة ((احتياجات وخامات)) التى تُقدّم للبنك لفتح اعتماد مستندى للشركة.

وتملك شركات حديد التسليح هذه البطاقة بموجب سجلها الصناعي.

وكشفت المصادر أن المفاوضات مع الوزارة تهدف إلى خفض تكلفة رخصة الحديد لتتناسب مع جميع المسابك، وقد تصل قيمتها إلى 35 مليون جنيه للمسابك التى يصل إنتاجها إلى 30 ألف طن بليت سنويًا.

وأشارت إلى أن حصول المسابك على رخص تصنيع حديد التسليح يتماشى مع توجهات الحكومة نحو تعميق صناعة الحديد فى مصر.

وتنقسم مصانع الحديد والصلب فى مصر إلى ثلاثة أنواع: الأول مصانع متكاملة، تنتج من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائي. والثانى شركات نصف متكاملة تنتج المنتج النهائى من صهر الخردة أو الحديد الإسفنجى.

أما النوع الثالث فهو مصانع الدرفلة التى تقوم بشراء عروق الصلب من مصدر محلى أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح.

من جانبه، قال مسئول حكومى لـ”البورصة” إن الحكومة منفتحة على منح رخص إنتاج الحديد للشركات المحلية والأجنبية، وخاصة تلك التى ستوجه إنتاجها للتصدير لتعظيم مصادر العملة الأجنبية.

وطرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عام 2021 كراسة شروط رخص الحديد للمستثمرين. وبلغت قيمة رخصة البليت نحو 314 جنيهًا لكل طن، بينما بلغت رخصة الحديد الإسفنجى 117.75 جنيه للطن.

وقال عمر عبدالعزيز، رئيس شعبة المسابك بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن المسابك المتخصصة فى تصنيع وإنتاج البليت تسعى حاليًا للحصول على رخص إنتاج الحديد، لكن ارتفاع قيمتها يمثل عائقًا أمام ذلك.

وأضاف لـ”البورصة” أن بعض المسابك استبدلت الخامات المستوردة بمستلزمات إنتاج محلية بالتعاون مع شركات الصناعات المعدنية، بينما المسابك التى حصلت على رخصة إنتاج حديد تمكنت من استيراد الخامات والتصدير بشكل مرن.

وأشار إلى أن عدد المسابك فى مصر يصل إلى 7 آلاف مسبك، مضيفًا أن الشعبة تتواصل مع الحكومة للحصول على مزيد من التسهيلات للحصول على رخص الحديد، منها خفض تكلفة الرخصة وتسريع الحصول عليها.

ووفقًا لتقرير نشرته شركة ((حديد عز))، ارتفع إنتاج حديد التسليح فى مصر بنسبة 24% ليصل إلى 2.1 مليون طن فى الربع الأول من العام، مقارنة بـ1.7 مليون طن فى الفترة نفسها من العام الماضي. كما زاد حجم استهلاك السوق المحلى إلى 1.55 مليون طن خلال الفترة نفسها، مقابل 1.429 مليون طن.

كتب: عبده عطا وتقى أيمن

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