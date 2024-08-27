((المصرية للاتصالات)) تستأنف الترويج لصفقة بيع الأبراج - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) استأنفت الشركة المصرية للاتصالات خططها لطرح محفظة أبراجها البالغة 2500 برج للبيع مع إعادة الاستئجار، بحسب مصادر من الشركة.

وأكدت المصادر أن الشركة بدأت الترويج لبيع محفظة الأبراج بين المستثمرين المحتملين الأسبوع الماضي بعد تحديث مذكرة المعلومات المتعلقة بتلك الأبراج بعد التغيرات الاقتصادية الأخيرة.

موضوعات“المالية” تدرس زيادة الشريحة الصفرية من الضرائب إلى 45 ألف جنيه سنويًا 35 مسبكاً تفاوض ((الصناعة)) للحصول على رخص إنتاج حديد تسليح مصادر:“تاكيدا الدوائية” مشتري حصة“التجاري الدولي” في“أوتسوكا”

وتوقعت الشركة تلقى ضعف عدد العروض التى تلقتها من قبل والبالغة نحو 4 عروض فى وقت سابق.

وتابعت أن الشركة ستبحث فى مرحلة لاحقة جدوى العروض بهدف اختيار أحدها، على أن يتم أخذ موافقة الجمعية العامة العادية لإتمام الصفقة قبل نهاية الربع الأول من 2025.

وأوضحت المصادر أن كل تلك الخطوات تهدف إلى زيادة القيمة، وتوفير سيولة نقدية فورية.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات، صافي ربح بعد الضرائب في النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 6.7 مليار جنيه ترتفع إلى 7 مليارات جنيه بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية، بنمو 67% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة نمو صافي الربح في النصف الأول إلى الأداء التشغيلي القوي وزيادة إيرادات الاستثمار ما خفف من أثر الارتفاع في تكاليف التمويل.

وارتفعت الإيرادات المجمعة للشركة إلى 28.1 مليار جنيه في 6 أشهر بنسبة نمو 38%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، مدفوعة بنمو إيرادات وحدات أعمال الجملة بنسبة 75% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حيث شكلت تلك الزيادة نسبة 71% من إجمالي النمو متبوعة بالأداء المتميز لوحدات أعمال التجزئة.

ونمت قاعدة عملاء الشركة على مستوى كل الخدمات المقدمة، وارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 5% و8% على الترتيب بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل إلى 12.6 مليون عميل محققا نسبة نمو 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.