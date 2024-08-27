((المصرية للاتصالات)) تستأنف الترويج لصفقة بيع الأبراج - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) استأنفت الشركة المصرية للاتصالات خططها لطرح محفظة أبراجها البالغة 2500 برج للبيع مع إعادة الاستئجار، بحسب مصادر من الشركة.
وأكدت المصادر أن الشركة بدأت الترويج لبيع محفظة الأبراج بين المستثمرين المحتملين الأسبوع الماضي بعد تحديث مذكرة المعلومات المتعلقة بتلك الأبراج بعد التغيرات الاقتصادية الأخيرة.
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وتوقعت الشركة تلقى ضعف عدد العروض التى تلقتها من قبل والبالغة نحو 4 عروض فى وقت سابق.
وتابعت أن الشركة ستبحث فى مرحلة لاحقة جدوى العروض بهدف اختيار أحدها، على أن يتم أخذ موافقة الجمعية العامة العادية لإتمام الصفقة قبل نهاية الربع الأول من 2025.
وأوضحت المصادر أن كل تلك الخطوات تهدف إلى زيادة القيمة، وتوفير سيولة نقدية فورية.
وحققت الشركة المصرية للاتصالات، صافي ربح بعد الضرائب في النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 6.7 مليار جنيه ترتفع إلى 7 مليارات جنيه بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية، بنمو 67% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وأرجعت الشركة نمو صافي الربح في النصف الأول إلى الأداء التشغيلي القوي وزيادة إيرادات الاستثمار ما خفف من أثر الارتفاع في تكاليف التمويل.
وارتفعت الإيرادات المجمعة للشركة إلى 28.1 مليار جنيه في 6 أشهر بنسبة نمو 38%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، مدفوعة بنمو إيرادات وحدات أعمال الجملة بنسبة 75% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حيث شكلت تلك الزيادة نسبة 71% من إجمالي النمو متبوعة بالأداء المتميز لوحدات أعمال التجزئة.
ونمت قاعدة عملاء الشركة على مستوى كل الخدمات المقدمة، وارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 5% و8% على الترتيب بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل إلى 12.6 مليون عميل محققا نسبة نمو 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
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