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زوكربيرغ يصف بـ الخطأ الضغط الحكومي لإزالة محتويات عن كوفيد

8/27/2024 7:21:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رأى رئيس «ميتا» مارك زوكربيرغ في رسالة إلى لجنة في الكونغرس الأميركي أن الضغط الذي مارسته الحكومة الأميركية على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للمجموعة لإزالة المحتوى المتعلق بكوفيد-19 عام 2021 كان «خطأ».
وفي هذه الرسالة الموجهة إلى رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيم جوردان، والتي كشف عن مضمونها أعضاء اللجنة الجمهوريون، تناول مارك زوكربيرغ الجدل المتعلق بإدارة المحتوى على منصاته.
وتأتي هذه التصريحات قبل نحو شهرين من الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تشهد شبكات التواصل الاجتماعي في الفترة الفاصلة عنها سيلا من المعلومات المضللة وخصوصا في ما يتعلق بالمرشحين.
وفيما يتعلق بالجائحة، ذكر مؤسس «فيسبوك» أن إدارة الرئيس جو بايدن ضغطت «بشكل متكرر لأشهر عدة» عام 2021 على فرق المجموعة «لفرض رقابة على بعض المحتويات المتعلقة بكوفيد-19، ومنها ما يرتبط بالفكاهة والتهكم». وكتب زوكربيرغ «أعتقد أن الضغط الذي مارسته الحكومة كان خطأ، ويؤسفني أننا لم نكن أكثر صراحة في شأن ذلك».

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