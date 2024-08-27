وزير التربية بالوكالة تسخير الإمكانات المادية والبشرية كافة لضمان عودة ميسرة إلى المدارس

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عقد وزير التعليم
العالي والبحث العلمي ووزير التربية
بالوكالة د.نادر الجلال، الاجتماع الأول مع الوكلاء المساعدين المكلفين ومديري عموم المناطق التعليمية بالتكليـــ ف، وذلك للاطلاع على الخطة التشغيلية المتعلقـــــة بالاستعدادات للعام الدراسي المقبل 2024-2025.
وخلال الاجتمـــــاع استعرض كل من السادة الوكلاء المساعدين ومديري المناطق التعليمية بالتكليف ما تم تحقيقه من إنجازات في مختلف القطاعات التعليمية والمناطق، إضافة إلى شرح خطط الاستعداد لاستكمال الأعمال المتبقية وتحقيق التطلعات والأهداف المحددة لكل قطاع في المرحلة المقبلة.
كما تم التركيز خلال الاجتماع المنعقد في ديوان عام وزارة التربية على مناقشة احتياجات القطاعات والعمل على تلبيتها بشكل فوري، إلى جانب اتخاذ القرارات المناسبة لضمان سير العمل بسلاسة وفعالية.
وأكد الوزير د.نادر الجلال أهمية تضافر الجهود والتعاون بين جميع القطاعات والتواصل المستمر لتحقيق التكامل وضمان نجاح الخطة التشغيلية وتطوير العملية التعليمية بكافة جوانبها، وتحسين جودة التعليم في جميع المراحل الدراسية بما يضمن الوصول إلى الأهداف المنشودة.
وشدد الوزير الجلال في الوقت ذاته على ضرورة متابعة إنجاز كافة الأعمال المتبقية والعمل على توفير بيئة تعليمية ملائمة للهيئة التعليمية والإدارية ولأبنائنا الطلبة على حد سواء، مع تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لضمان عودة ميسرة ومريحة إلى المدارس، مشيرا إلى ضرورة رفع تقارير دورية من قبل المناطق التعليمية والقطاعات المختصة عن التقدم في تنفيذ الخطة التشغيلية.
حضر الاجتماع وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الديحاني، والوكيل المساعد للشؤون القانونية بالتكليف د.محمد العدواني، والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بالتكليف م.محمد الخالدي، والوكيل المساعد للتعليم العام والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف منصور الظفيري، والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة والوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج بالتكليف مريم العنزي، ومدير منطقة الجهراء التعليمية بالتكليف ومدير منطقة الفروانية التعليمية بالتكليف جاسم بوحمد، ومدير منطقة حولي التعليمية بالتكليف دلال الناهض.
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