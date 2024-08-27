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وزير التربية بالوكالة تسخير الإمكانات المادية والبشرية كافة لضمان عودة ميسرة إلى المدارس

8/27/2024 7:21:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة د.نادر الجلال، الاجتماع الأول مع الوكلاء المساعدين المكلفين ومديري عموم المناطق التعليمية بالتكليـــ ف، وذلك للاطلاع على الخطة التشغيلية المتعلقـــــة بالاستعدادات للعام الدراسي المقبل 2024-2025.
وخلال الاجتمـــــاع استعرض كل من السادة الوكلاء المساعدين ومديري المناطق التعليمية بالتكليف ما تم تحقيقه من إنجازات في مختلف القطاعات التعليمية والمناطق، إضافة إلى شرح خطط الاستعداد لاستكمال الأعمال المتبقية وتحقيق التطلعات والأهداف المحددة لكل قطاع في المرحلة المقبلة.
كما تم التركيز خلال الاجتماع المنعقد في ديوان عام وزارة التربية على مناقشة احتياجات القطاعات والعمل على تلبيتها بشكل فوري، إلى جانب اتخاذ القرارات المناسبة لضمان سير العمل بسلاسة وفعالية.
وأكد الوزير د.نادر الجلال أهمية تضافر الجهود والتعاون بين جميع القطاعات والتواصل المستمر لتحقيق التكامل وضمان نجاح الخطة التشغيلية وتطوير العملية التعليمية بكافة جوانبها، وتحسين جودة التعليم في جميع المراحل الدراسية بما يضمن الوصول إلى الأهداف المنشودة.
وشدد الوزير الجلال في الوقت ذاته على ضرورة متابعة إنجاز كافة الأعمال المتبقية والعمل على توفير بيئة تعليمية ملائمة للهيئة التعليمية والإدارية ولأبنائنا الطلبة على حد سواء، مع تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لضمان عودة ميسرة ومريحة إلى المدارس، مشيرا إلى ضرورة رفع تقارير دورية من قبل المناطق التعليمية والقطاعات المختصة عن التقدم في تنفيذ الخطة التشغيلية.
حضر الاجتماع وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الديحاني، والوكيل المساعد للشؤون القانونية بالتكليف د.محمد العدواني، والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بالتكليف م.محمد الخالدي، والوكيل المساعد للتعليم العام والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف منصور الظفيري، والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة والوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج بالتكليف مريم العنزي، ومدير منطقة الجهراء التعليمية بالتكليف ومدير منطقة الفروانية التعليمية بالتكليف جاسم بوحمد، ومدير منطقة حولي التعليمية بالتكليف دلال الناهض.

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