زيارة تفقدية لتقييم أضرار حريق منزل بقرية باربار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نظم المجلس البلدي للمنطقة الشمالية زيارة تفقدية لتقييم أضرار الحريق الذي تعرض له أحد المنازل في قرية باربار وذلك بمشاركة رئيس المجلس البلدي الدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي وممثل من قسم تأهيل المساكن
– إدارية المشاريع بوزارة شؤون البلديات والزراعة المهندس رضا عبدالله المطوع ومهندسين من وحدة الدعم الفني في المجلس البلدي المهندسة أحلام محمد والمهندسة نسرين الصالح، وجاءت الزيارة بعد سلسلة من الترتيبات الإجرائية بإشراف الباحث الاجتماعي في قسم تنمية المدن والقرى في المجلس حنان سلمان حيدر.
والتقى الفريق الأسرة وأجرى مسحا شاملا للأضرار وتبين تضرر الطابق الأرضي بشكل كامل وتركت الحرارة أثرها المباشر على الجدران والكهرباء ووجد المختصون إمكانية أن تكون هناك أضرار غير بارزة ويجري تحديدها بعد فتح الأسقف، وأكد الفريق المختص أن الطابق الأرضي في حاجة إلى صيانة كاملة للأسقف والجدران والأرضيات والأبواب، وبينوا أن الأثاث غير صالح للاستعمال.
نظمت الزيارة بعد متابعة من رئيس المجلس ممثل الدائرة الأولى الذي تواجد أثناء وقوع الحريق وعمل على التنسيق مع قسم تنمية المدن والقرى في المجلس الذي تولى مسؤوليته المهنية في اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في معالجة هكذا حوادث، وجرى توجيه الأسرة بالتوجه إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة بالعمل الإنساني للمساعدة في التعويض عن الأضرار المادية الأخرى، وأكد رئيس المجلس أن مساعدة الأسر التي تتضرر من هكذا حوادث هي ضمن أولويات عمل المجلس وذلك ما يتم الأخذ به لمساعدة الأسرة في إصلاح الأضرار الداخلة ضمن منظومة إجراءات التعويض المحددة في إجراءات قسم تنمية المدن والقرى في المجلس.
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