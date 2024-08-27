زيارة تفقدية لتقييم أضرار حريق منزل بقرية باربار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

والتقى‭ ‬الفريق‭ ‬الأسرة‭ ‬وأجرى‭ ‬مسحا‭ ‬شاملا‭ ‬للأضرار‭ ‬وتبين‭ ‬تضرر‭ ‬الطابق‭ ‬الأرضي‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬وتركت‭ ‬الحرارة‭ ‬أثرها‭ ‬المباشر‭ ‬على‭ ‬الجدران‭ ‬والكهرباء‭ ‬ووجد‭ ‬المختصون‭ ‬إمكانية‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬أضرار‭ ‬غير‭ ‬بارزة‭ ‬ويجري‭ ‬تحديدها‭ ‬بعد‭ ‬فتح‭ ‬الأسقف،‭ ‬وأكد‭ ‬الفريق‭ ‬المختص‭ ‬أن‭ ‬الطابق‭ ‬الأرضي‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬صيانة‭ ‬كاملة‭ ‬للأسقف‭ ‬والجدران‭ ‬والأرضيات‭ ‬والأبواب،‭ ‬وبينوا‭ ‬أن‭ ‬الأثاث‭ ‬غير‭ ‬صالح‭ ‬للاستعمال‭.‬

نظمت‭ ‬الزيارة‭ ‬بعد‭ ‬متابعة‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬الذي‭ ‬تواجد‭ ‬أثناء‭ ‬وقوع‭ ‬الحريق‭ ‬وعمل‭ ‬على‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬قسم‭ ‬تنمية‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬مسؤوليته‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإدارية‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬هكذا‭ ‬حوادث،‭ ‬وجرى‭ ‬توجيه‭ ‬الأسرة‭ ‬بالتوجه‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالعمل‭ ‬الإنساني‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬التعويض‭ ‬عن‭ ‬الأضرار‭ ‬المادية‭ ‬الأخرى،‭ ‬وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬أن‭ ‬مساعدة‭ ‬الأسر‭ ‬التي‭ ‬تتضرر‭ ‬من‭ ‬هكذا‭ ‬حوادث‭ ‬هي‭ ‬ضمن‭ ‬أولويات‭ ‬عمل‭ ‬المجلس‭ ‬وذلك‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬الأخذ‭ ‬به‭ ‬لمساعدة‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬إصلاح‭ ‬الأضرار‭ ‬الداخلة‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬إجراءات‭ ‬التعويض‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬قسم‭ ‬تنمية‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭ ‬في‭ ‬المجلس‭.‬



