Wednesday, 28 August 2024 02:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القسام: المقاومة ستتمدد في الضفة الغربية

8/27/2024 3:10:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توعدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن تجعل من الضفة الغربية مستنقعًا جديدًا سيغرق به جنوده، وذلك بعد إعلانه توسيع عملياته العسكرية، بالضفة ومخيماتها.


ونعت في بيان، اليوم الثلاثاء؛ شهدائها الذين ارتقوا عقب قصف لجيش الاحتلال استهدف منزلًا كانوا بداخله في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.


وقالت: "بأسمى آيات الفخر والمجد والثقة بنصر الله القريب، تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية فارسين من فرسانها الميامين:


الشهيد القسامي المجاهد/ جبريل غسان جبريل
(من مدينة قلقيلية)
الشهيد القسامي المجاهد / مهند كمال قرعاوي
(من مخيم نور شمس)
وإخوانهم المجاهدين:
الشهيد المجاهد/ عدنان أيسر جابر
(من مخيم نور شمس)
الشهيد المجاهد/ محمد عليان
(من مخيم نور شمس)
الشهيد المجاهد/ محمد الشيخ يوسف
(من مخيم نور شمس)


وأكدت: "على أن حديث الكيان الصهيوني عن قربه بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة لن يكون إلا مستنقعًا جديدًا سيغرق به جنود الاحتلال المنهزمون في كل جبهات القتال".


وتابع البيان: "تُشدد الكتائب على أن المقاومة في الضفة الغربية ماضية نحو تحقيق كل أهدافها من التمدد والديمومة في كل محافظاتها، ومن الإثخان بالعدو بكل أنماط المقاومة ووسائلها بإذن الله".

MENAFN27082024000072011014ID1108607436

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث