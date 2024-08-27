القسام: المقاومة ستتمدد في الضفة الغربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توعدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن تجعل من الضفة الغربية مستنقعًا جديدًا سيغرق به جنوده، وذلك بعد إعلانه توسيع عملياته العسكرية، بالضفة ومخيماتها.
ونعت في بيان، اليوم الثلاثاء؛ شهدائها الذين ارتقوا عقب قصف لجيش الاحتلال استهدف منزلًا كانوا بداخله في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت: "بأسمى آيات الفخر والمجد والثقة بنصر الله القريب، تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية فارسين من فرسانها الميامين:
الشهيد القسامي المجاهد/ جبريل غسان جبريل
(من مدينة قلقيلية)
الشهيد القسامي المجاهد / مهند كمال قرعاوي
(من مخيم نور شمس)
وإخوانهم المجاهدين:
الشهيد المجاهد/ عدنان أيسر جابر
(من مخيم نور شمس)
الشهيد المجاهد/ محمد عليان
(من مخيم نور شمس)
الشهيد المجاهد/ محمد الشيخ يوسف
(من مخيم نور شمس)
وأكدت: "على أن حديث الكيان الصهيوني عن قربه بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة لن يكون إلا مستنقعًا جديدًا سيغرق به جنود الاحتلال المنهزمون في كل جبهات القتال".
وتابع البيان: "تُشدد الكتائب على أن المقاومة في الضفة الغربية ماضية نحو تحقيق كل أهدافها من التمدد والديمومة في كل محافظاتها، ومن الإثخان بالعدو بكل أنماط المقاومة ووسائلها بإذن الله".
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