القسام: المقاومة ستتمدد في الضفة الغربية



ونعت في بيان، اليوم الثلاثاء؛ شهدائها الذين ارتقوا عقب لجيش الاحتلال استهدف منزلًا كانوا بداخله في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.



وقالت: "بأسمى آيات الفخر والمجد والثقة بنصر الله القريب، تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية فارسين من فرسانها الميامين:



الشهيد القسامي المجاهد/ جبريل غسان جبريل

(من مدينة قلقيلية)

الشهيد القسامي المجاهد / مهند كمال قرعاوي

(من مخيم نور شمس)

وإخوانهم المجاهدين:

الشهيد المجاهد/ عدنان أيسر جابر

(من مخيم نور شمس)

الشهيد المجاهد/ محمد عليان

(من مخيم نور شمس)

الشهيد المجاهد/ محمد الشيخ يوسف

(من مخيم نور شمس)



وأكدت: "على أن حديث الكيان الصهيوني عن قربه بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة لن يكون إلا مستنقعًا جديدًا سيغرق به جنود الاحتلال المنهزمون في كل جبهات القتال".



وتابع البيان: "تُشدد الكتائب على أن المقاومة في الضفة الغربية ماضية نحو تحقيق كل أهدافها من التمدد والديمومة في كل محافظاتها، ومن الإثخان بالعدو بكل أنماط المقاومة ووسائلها بإذن الله".