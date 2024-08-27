التراجع يخيم على بورصات الخليج متأثرة بترقب خفض الفائدة الأمريكية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) انهت بورصات الخليج تعاملات، اليوم الثلاثاء، على تباين فى مؤشراتها الرئيسية، حيث تراجعت مؤشرات السعودية والبحرين وقطر ومسقط، متأثرة بأداء الأسواق العالمية فى ظل ترقب المستثمرين لخفض أسعار الفائدة الأمريكية الوشيكة، بالإضافة إلى التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، بينما مالت مؤشرات بورصة الكويت نحو الارتفاع بدعم شراء الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي فى المؤشرات الرئيسية، فيما شهدت بورصة الإمارات حالة من الترقب مما دفع مؤشراتها نحو التباين.
وجاء فى مقدمة البورصات المتراجعة، البورصة السعودية، ليخسر مؤشر العام“تاسي” بنسبة 0.64%، فاقداً 78.98 نقطة من قيمته، هبط بها إلى 12.182.2 نقطة.
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وتراجعت قيم التداول إلى 8.4 مليار ريال مقابل نحو 9 مليارات ريال بالجلسة السابقة، وهبطت الكميات إلى 322.35 مليون سهم مقارنة بـ351.77 مليون سهم تم التداول عليها بجلسة أمس الاثنين.
وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات، بقيادة القطاعات الكبرى التي هبطت بشكل جماعي، بصدارة“البنوك” الذي تراجع 1.02%، وتراجع قطاع المواد الأساسية 0.38%، وبلغت خسائر قطاعي الطاقة والاتصالات 0.34% و0.17% على التوالي.
واقتصرت المكاسب على قطاعي الأدوية والسلع طويلة الأجل، حيث ارتفع الأول 2.01%، وسجل الثاني ارتفاعا هامشيا بلغت نسبته 0.02%.
وشهد السوق الموازي أداءً سلبيا؛ ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعا 0.16%؛ بما يعادل 42.82 نقطة؛ هبطت به إلى مستوى 26.391.09 نقطة.
وفي بورصة البحربن، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.02% إلى مستوى 1928.19 نقطة، وشهدت بورصة البحرين تعاملات بحجم 4.54 مليون سهم بقيمة 3.44 مليون ينار.
وانخفض السلع الاستهلاكية الكمالية بضغط تراجع شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بـ 5%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بضغط انخفاض سهم شركة ألمنيوم البحرين بـ0.48%.
وشهدت بورصة البحرين تعاملات بحجم 506.56 ألف سهم بقيمة 203.142 ألف دينار.
وفي بورصة قطر، انخفض مؤشرها العام بنسبة 0.33% فاقداً 34.24 نقطة، عند مستوى 10188.57 نقطة، عن مستوى الاثنين الماضي، متأثرًا بتراجع 4 قطاعات على رأسها الصناعات بواقع 0.67%، بينما ارتفعت 3 قطاعات في مقدمتها العقارات بـ1.11%.
وارتفعت السيولة إلى 386.17 مليون ريال، مقابل 364.54 مليون ريال في جلسة الاثنين الماضي، وبلغت أحجام التداول 180.61 مليون سهم، مقارنة بــ184.95 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.95 ألف صفقة، مقابل 15.26 ألف صفقة الاثنين الماضي.
وفي بورصة مسقط ، انخفض مؤشرها الرئيسي“مسقط 30” بنسبة 0.13%، بإغلاقه عند مستوى 4691.12 نقطة، خاسرًا 6.15 نقطة، مقارنة بمستوياته في الجلسة السابقة أمس الاثنين.
وتأثر المؤشر العام بتراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.23%، مع تقدم سهم كلية مجان على المتراجعين اليوم بنسبة 8.18%، وتراجع سهم المها للتسويق بنسبة 3.74%.
وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 18.21 مليون ورقة مالية، مقابل 10.53 مليون سهم بالجلسة السابقة، وارتفعت قيمة التداولات إلى 3.38 مليون ريال، مقارنةً بنحو 1.98 مليون ريال جلسة أمس الاثنين.
وفي سوق الإمارات، سيطر التباين على مؤشراتها ، حيث عزز مؤشر سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي بدعم الأسهم القيادية، فيما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت ضغط سهم الشركة العالمية القابضة.
وارتفع مؤشر سوق دبي المالي تداولات بنسبة 0.42% إلى 4343.22 نقطة بسيولة بلغت مليون درهم من خلال كميات وصلت إلى نحو مليون سهم من خلال تنفيذ ألف صفقة.
ودعم أداء سوق دبي المالي اليوم صعود سهم إعمار العقارية 1% إلى 8.56 درهم، وإعمار للتطوير 1.76% إلى 8.65 درهم، ودبي الإسلامي 0.34% إلى 6.2 درهم.
وبذات الجلسة، خسر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.24% إلى 9333.98 نقطة، وذلك مع تراجع العالمية القابضة 0.5% إلى 411.9 درهم.
المصدر:
MENAFN27082024000202011048ID1108607198