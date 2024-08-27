التراجع يخيم على بورصات الخليج متأثرة بترقب خفض الفائدة الأمريكية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) انهت بورصات الخليج تعاملات، اليوم الثلاثاء، على تباين فى مؤشراتها الرئيسية، حيث تراجعت مؤشرات السعودية والبحرين وقطر ومسقط، متأثرة بأداء الأسواق العالمية فى ظل ترقب المستثمرين لخفض أسعار الفائدة الأمريكية الوشيكة، بالإضافة إلى التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، بينما مالت مؤشرات بورصة الكويت نحو الارتفاع بدعم شراء الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي فى المؤشرات الرئيسية، فيما شهدت بورصة الإمارات حالة من الترقب مما دفع مؤشراتها نحو التباين.

وجاء فى مقدمة البورصات المتراجعة، السعودية، ليخسر مؤشر العام“تاسي” بنسبة 0.64%، فاقداً 78.98 نقطة من قيمته، هبط بها إلى 12.182.2 نقطة.

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وتراجعت قيم التداول إلى 8.4 مليار ريال مقابل نحو 9 مليارات ريال بالجلسة السابقة، وهبطت الكميات إلى 322.35 مليون سهم مقارنة بـ351.77 مليون سهم تم التداول عليها بجلسة أمس الاثنين.

وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات، بقيادة القطاعات الكبرى التي هبطت بشكل جماعي، بصدارة“البنوك” الذي تراجع 1.02%، وتراجع قطاع المواد الأساسية 0.38%، وبلغت خسائر قطاعي الطاقة والاتصالات 0.34% و0.17% على التوالي.

واقتصرت المكاسب على قطاعي الأدوية والسلع طويلة الأجل، حيث ارتفع الأول 2.01%، وسجل الثاني ارتفاعا هامشيا بلغت نسبته 0.02%.

وشهد السوق الموازي أداءً سلبيا؛ ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعا 0.16%؛ بما يعادل 42.82 نقطة؛ هبطت به إلى مستوى 26.391.09 نقطة.

وفي بورصة البحربن، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.02% إلى مستوى 1928.19 نقطة، وشهدت بورصة البحرين تعاملات بحجم 4.54 مليون سهم بقيمة 3.44 مليون ينار.

وانخفض السلع الاستهلاكية الكمالية بضغط تراجع شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بـ 5%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بضغط انخفاض سهم شركة ألمنيوم البحرين بـ0.48%.

وشهدت بورصة البحرين تعاملات بحجم 506.56 ألف سهم بقيمة 203.142 ألف دينار.

وفي بورصة قطر، انخفض مؤشرها العام بنسبة 0.33% فاقداً 34.24 نقطة، عند مستوى 10188.57 نقطة، عن مستوى الاثنين الماضي، متأثرًا بتراجع 4 قطاعات على رأسها الصناعات بواقع 0.67%، بينما ارتفعت 3 قطاعات في مقدمتها العقارات بـ1.11%.

وارتفعت السيولة إلى 386.17 مليون ريال، مقابل 364.54 مليون ريال في جلسة الاثنين الماضي، وبلغت أحجام التداول 180.61 مليون سهم، مقارنة بــ184.95 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.95 ألف صفقة، مقابل 15.26 ألف صفقة الاثنين الماضي.

وفي بورصة مسقط ، انخفض مؤشرها الرئيسي“مسقط 30” بنسبة 0.13%، بإغلاقه عند مستوى 4691.12 نقطة، خاسرًا 6.15 نقطة، مقارنة بمستوياته في الجلسة السابقة أمس الاثنين.

وتأثر المؤشر العام بتراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.23%، مع تقدم سهم كلية مجان على المتراجعين اليوم بنسبة 8.18%، وتراجع سهم المها للتسويق بنسبة 3.74%.

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 18.21 مليون ورقة مالية، مقابل 10.53 مليون سهم بالجلسة السابقة، وارتفعت قيمة التداولات إلى 3.38 مليون ريال، مقارنةً بنحو 1.98 مليون ريال جلسة أمس الاثنين.

وفي سوق الإمارات، سيطر التباين على مؤشراتها ، حيث عزز مؤشر سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي بدعم الأسهم القيادية، فيما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت ضغط سهم الشركة العالمية القابضة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي تداولات بنسبة 0.42% إلى 4343.22 نقطة بسيولة بلغت مليون درهم من خلال كميات وصلت إلى نحو مليون سهم من خلال تنفيذ ألف صفقة.

ودعم أداء سوق دبي المالي اليوم صعود سهم إعمار العقارية 1% إلى 8.56 درهم، وإعمار للتطوير 1.76% إلى 8.65 درهم، ودبي الإسلامي 0.34% إلى 6.2 درهم.

وبذات الجلسة، خسر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.24% إلى 9333.98 نقطة، وذلك مع تراجع العالمية القابضة 0.5% إلى 411.9 درهم.

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