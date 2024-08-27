إنشاء بؤرة استيطانية قرب تجمع الخان الأحمر البدوي شرق القدس

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN -أقام مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع الخان الأحمر البدوي شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال عمدة تجمع“الخان الأحمر” البدوي عيد خميس، إن مجموعة من المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية في منطقة الخان.

وأضاف خميس أن“البؤرة الاستيطانية تبعد عن التجمع السكاني الفلسطيني عشرات الأمتار فقط”.

وقال:“من الواضح أن السلطات الإسرائيلية ماضية في السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتستخدم المستوطنين أداة لتنفيذ مخططاتها”.

واعتبر أن“وجود البؤرة من شأنه التضييق على السكان والتنكيل بهم لدفعهم للرحيل”.

ويسكن في تجمع الخان الأحمر البدوي نحو 200 فلسطيني في بيوت من الصفيح والخيام، وتعرضوا على مدار سنوات لمحاولات تهجير واقتلاع من مساكنهم لصالح مشروع استيطاني كبير يطلق عليه إسرائيليا اسم E1ضمن مستوطنة معالي ادوميم .

ويحيط بالتجمع مستوطنات إسرائيلية ويقع ضمن الأراضي التي تستهدفها تل أبيب لتنفيذ مشروع“E1” الذي يتضمن إقامة أكثر من 3500 وحدة استيطانية لربط مستوطنة“معاليه ادوميم” مع القدس الغربية، وعزل المدينة عن محيطها، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، فيما يعرف لدى الصهاينة بمشروع القدس الكبرى.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أعطت قبل سنوات الضوء الأخضر لهدم وإخلاء تجمع الخان الأحمر، توطئة لتنفيذ المشروع الاستيطاني“E1”.

وتؤخر المواقف الأمريكية والأوروبية والأممية، المتتالية منذ سنوات، إخلاء وطرد العائلات.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، فإن اعتداءات المستوطنين بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أدت إلى“استشهاد 19 فلسطينياً برصاص مستعمرين وإصابة أكثر من 785 بجراح نتيجة هذه الاعتداءات وتهجير 26 تجمعاً بدوياً”.

واستنادا إلى معطيات حركة“السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية فإن نحو نصف مليون إسرائيلي يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما لا يشمل القدس الشرقية المحتلة.