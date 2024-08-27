تشييع جثمان الشهيد جبريل جبريل إلى مثواه الأخير في قلقيلية

(MENAFN
- Palestine News Network
)
قلقيلية / PNN - شيعت جماهير محافظة قلقيلية، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد جبريل غسان جبريل (20 عاما) إلى مثواه الأخير.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى درويش نزال الحكومي، ثم إلى مسجد محمد الفاتح حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة المدينة.
وكانت مصادر طبية قد أعلنت مساء أمس، استشهاد الشاب جبريل من مدينة قلقيلية، متأثرا بإصابته الحرجة إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية منزلا في حي المنشية بمخيم نور شمس شرق طولكرم، حيث أدى القصف إلى استشهاد أربعة آخرين.
والشهيد جبريل أسير محرر أُطلق سراحه ضمن صفقة التبادل التي تمت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وله شقيق واحد، و5 أخوات.
MENAFN27082024000205011050ID1108605638
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.