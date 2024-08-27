تشييع جثمان الشهيد جبريل جبريل إلى مثواه الأخير في قلقيلية

MENAFN - Palestine News ) قلقيلية / PNN - شيعت جماهير محافظة قلقيلية، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد جبريل غسان جبريل (20 عاما) إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من أمام درويش نزال الحكومي، ثم إلى مسجد محمد الفاتح حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة المدينة.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت مساء أمس، استشهاد الشاب جبريل من مدينة قلقيلية، متأثرا بإصابته الحرجة إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية منزلا في حي المنشية بمخيم نور شمس شرق طولكرم، حيث أدى القصف إلى استشهاد أربعة آخرين.

والشهيد جبريل أسير محرر أُطلق سراحه ضمن التبادل التي تمت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وله شقيق واحد، و5 أخوات.