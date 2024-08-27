صحة غزة والصليب الأحمر يشرعان بحصر حالات الإعاقة ومبتوري الأطراف

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN -أعلنت وزارة الصحة في غزة، بالشراكة مع برنامج التأهيل الجسدي، التابع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن البدء بعملية حصر وتسجيل لحالات الإعاقة الجسدية التي وقعت خلال هجمات جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ بدء الحرب يوم السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة أن الحصر سيشمل حالات البتر وإصابات الحبل الشوكي، وإصابات الدماغ التي تسببت في شلل في الأطراف (إعاقة دائمة)، للأشخاص الذين تعرضوا للإصابة بسبب الحرب.

وأوضحت أن الهدف من وراء الحصر هو الاستفادة من خدمات التأهيل وتركيب الأطراف الصناعية.

وأشارت إلى أنه سيجري تشكيل فريق طبي لتقييم الحالات وفق المعايير، حيث ️سيتم إرسال رسالة تحدد موعد ومكان تقييم الحالات المسجلة عبر رابط الكتروني وضعته على صفحتها.

وطلبت من المصابين إحضار التقارير الطبية وصورة عن البطاقة الشخصية، حيث من المقرر أن ينتهي استقبال المراجعين يوم 24 من الشهر القادم.

وطالبت أصحاب الحالات التي سجلت سابقا بتحديث بياناتهم.

كذلك طالبت الوزارة ذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة، بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر رابط الكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

والجدير ذكره أن الحرب العنيفة التي تشنها قوات الاحتلال ضد قطاع غزة، أوقعت حسب إحصائيات وزارة الصحة 93647 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ولا يزال عدد كبير من المصابين يتلقون العلاج في المشافي وعلى أسرة غرف العناية المكثفة، جراء إصابات خطيرة.

كما تسبب القصف في حدوث حالات بتر لأطراف وإعاقات كثيرة، طالت جميع الفئات العمرية على حد سواء، غير أنه لم يجر حتى اللحظة إحصاء دقيق لمن تعرض للإعاقة.

وقد حدثت عمليات بتر الأطراف جراء شظايا مباشرة للصواريخ، أو بسبب ركام المباني التي دمرها الاحتلال فوق رؤوس ساكنيها.