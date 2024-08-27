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إيصال التيار الكهربائي لـ1018 قسيمة سكنية في المطلاع

8/27/2024 7:19:31 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الثلاثاء عن الانتهاء من إيصال التيار الكهربائي لـ1018 قسيمة سكنية في الضاحيتين "إن 5 و إن 12" بمدينة المطلاع ما يمثل 23% من عدد القسائم في الضاحيتين.

وقالت "السكنية" في بيان صحفي إن القسائم المذكورة هي المجموعة الأولى من قسائم الضاحيتين ضمن عقد المؤسسة الخاص بأعمال توريد وتمديد كابلات الضغط المتوسط والمنخفض للضواحي "إن 1 و إن 5 وإن 12" بالمدينة.

وأضافت أن القسائم التي تم الانتهاء من ايصال التيار لها توزعت بين 544 قسيمة في الضاحية "إن 12" و474 قسيمة في الضاحية "إن 5" بالتنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وأوضحت أن المؤسسة انتهت من أعمال حفر وتمديد وربط الكابلات المغذية لهذه القسائم بينما انتهت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من فحص وتشغيل الكابلات.

وأشارت إلى أن البدء الفعلي لاعمال تمديد الكابلات بعقد المؤسسة المذكور كان في 15 أبريل الماضي، مبنية أن الأعمال في العقد متقدمة على البرنامج الزمني بأكثر من 7% كما أن تاريخ الانجاز التعاقدي هو شهر يناير من عام 2026.

وبينت أن الاعمال في العقد مستمرة لايصال التيار الكهربائي للقسائم المتبقية على أن يتم الاعلان عنها تباعا، مشيرة إلى أن استخراج شهادة إيصال التيار للقسائم متاح من خلال تطبيق
"سهل"
الحكومي.

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