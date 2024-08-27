إيصال التيار الكهربائي لـ1018 قسيمة سكنية في المطلاع

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الثلاثاء عن الانتهاء من إيصال التيار الكهربائي لـ1018 قسيمة سكنية في الضاحيتين "إن 5 و إن 12" بمدينة المطلاع ما يمثل 23% من عدد القسائم في الضاحيتين.
وقالت "السكنية" في بيان صحفي إن القسائم المذكورة هي المجموعة الأولى من قسائم الضاحيتين ضمن عقد المؤسسة الخاص بأعمال توريد وتمديد كابلات الضغط المتوسط والمنخفض للضواحي "إن 1 و إن 5 وإن 12" بالمدينة.
وأضافت أن القسائم التي تم الانتهاء من ايصال التيار لها توزعت بين 544 قسيمة في الضاحية "إن 12" و474 قسيمة في الضاحية "إن 5" بالتنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
وأوضحت أن المؤسسة انتهت من أعمال حفر وتمديد وربط الكابلات المغذية لهذه القسائم بينما انتهت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من فحص وتشغيل الكابلات.
وأشارت إلى أن البدء الفعلي لاعمال تمديد الكابلات بعقد المؤسسة المذكور كان في 15 أبريل الماضي، مبنية أن الأعمال في العقد متقدمة على البرنامج الزمني بأكثر من 7% كما أن تاريخ الانجاز التعاقدي هو شهر يناير من عام 2026.
وبينت أن الاعمال في العقد مستمرة لايصال التيار الكهربائي للقسائم المتبقية على أن يتم الاعلان عنها تباعا، مشيرة إلى أن استخراج شهادة إيصال التيار للقسائم متاح من خلال تطبيق
"سهل"
الحكومي.
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